[{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","shortLead":"Elveszett Beatles-filmfelvételt találtak Walesben egy kenyértartóban - számolt be róla a BBC News.","id":"20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577deeff-35e9-4017-a305-fd6e7624d508","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Meglepo_helyen_talaltak_ra_egy_elveszett_Beatlesfilmfelvetelre","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:50","title":"Meglepő helyen találtak rá egy elveszett Beatles-filmfelvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját. Békeidőben, európai vizeken a legsúlyosabb hajóbaleset okairól ma sem tudni semmi biztosat.","shortLead":"Két ország is nemzeti tragédiaként élte meg 25 éve a Tallinnból Stockholmba tartó Estonia komp katasztrófáját...","id":"20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c9b246-88ae-43a2-b914-de2260251293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88533b53-43dc-4af1-9ab3-14b9b0af72b5","keywords":null,"link":"/360/20190928_25_eve_tortent_Estonia_komp","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:00","title":"25 éve történt a legsúlyosabb európai hajóbaleset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hajlandónak tűnik teljesíteni Donald Trump azon kérését, hogy nyissák meg újra a demokrata párti amerikai elnökjelölt, Joe Biden fiának ukrajnai üzleti tevékenységét vizsgáló eljárást. Ukrajna nemzetközi helyzete is meginoghat.

","id":"20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b099b-bbbd-4d89-8dcf-76efd2d464d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:41","title":"Az MTVA szerint a DK erőszakos volt és félelmet keltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","shortLead":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","id":"20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6e35de-1f3f-4281-a97c-eafbf452f9ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:08","title":"Sebastian Kurz a mai ausztriai választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy győzelmet arató fideszes Bácskai János és a kerület korrupciós botrányainak felgöngyölítésében élen járó, annak folytatását ígérő ellenzéki jelölt, Baranyi Krisztina közül választhatnak. A kerületben a felmérések szerint akár nyerhetne is az ellenzék, de nagy kérdés, hogy idén mennyi szavazatot visznek el a korábban is bezavaró lokálpatrióták, és mennyire hat az itt élőkre a kormánypárti nyomasztás. Helyszíni riport Ferencvárosból, a tíz kiemelt választási csataterünk egyikéből. ","shortLead":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy...","id":"20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e24aa53-7959-4937-9b25-7d99c02e4e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:30","title":"Tapasztalt polgármester vagy tiszta kéz kell Ferencvárosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]