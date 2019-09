A vádirat szerint egy nő jelentős vagyonhoz jutott, aminek nagy része külföldi bankszámlákon volt és öregkorában egy budapesti szállodában töltötte napjait.

Miután meghalt, az örököse két idős nő lett, akik megállapodtak egy családi baráttal, egy 58 éves férfival, hogy segítsen nekik a külföldön található hagyaték felkutatásában. A férfi azonban úgy gondolta, hogy az örökség egy részét megszerzi, és ebben megegyezett ismerősével, egy 49 éves ügyvéddel - olvasható az ügyészség közleményében.

A férfi rávette az örökösöket, hogy bízzák meg a hagyatéki ügyintézéssel az általa ajánlott ügyvédet, és egyezzenek bele, hogy a hagyaték az ügyvéd letéti számlájára kerüljön.

Az 58 éves férfi felkutatta a külföldi bankszámlákon lévő örökséget, majd ügyvéd társával változatos módon lopták el 2015-2016-ban a több mint 640 millió forintot. Az első utalásnál például az ügyvéd nem a letéti, hanem a saját devizaszámláját adta meg célszámlaként, emellett a letéti számlára befolyt összegből utalt a saját, illetve az 58 éves férfi hozzátartozójának, valamint az általa megvásárolt ingatlan eladójának is. Ezen túl az ügyvéd elolvasásra lehetőséget sem adva aláíratott egy okiratot az örökösökkel., amely szerint előkerült egy bejrúti váltón alapuló hagyatéki igény, amelyet az örökösök vállaltak kiegyenlíteni. A váltó azonban hamis volt, az okirat csak a pénzutalások leplezését szolgálta.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a vádlottak ellen különösen nagy kárt okozó csalás, az ügyvéd ellen továbbá ügyvédi visszaélés miatt is vádat emelt a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt. Az ügyészség szerint kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak a vádlottak.