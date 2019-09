Összeroncsolták az Óbudán holtan talált nő arcát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","shortLead":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","id":"20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e9cec-7477-4036-8619-a8bfb7c3199f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:03","title":"Nem mindennapi a HP új monitorja, kettős megjelenítésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","shortLead":"Hat ember fulladt meg a Földközi-tengerben, miután Casablanca közelében felborult a csónakjuk.



","id":"20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22eb021-46ef-4265-8161-b5058f5825fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7916cb-b440-402b-99d3-41b7cfd172f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Ujabb_aldozatok_fulladtak_tengerbe_ezuttal_Marokkonal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:26","title":"Újabb menekültek fulladtak tengerbe, ezúttal Marokkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","shortLead":"Nincs mit tenni, ez a jövő, csak a stílus maradjon ilyen, mint a képeken is.","id":"20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eadaa7d3-2c5f-4f3f-b55e-303b1e738a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3927e414-9aac-4d09-b72d-f82f7a328f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Maseratit_is_felultetik_a_villanyvonatra","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:43","title":"A Maseratit is felültetik a villanyvonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07805bd3-9b9d-4d9a-821b-4fb0598f20ee","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Két nagy cég is a hvg.hu-tól tudta meg, hogy világmárkáit engedély nélkül használják egy olyan győri rendezvény reklámjain, ahol Lagzi Lajcsiékon kívül csak két fideszes lép fel. Egyikük ráadásul maga a szervező, de ez sem derül ki az ingyenes ugrálóvárral családokat csalogató program meghívójából. A fideszes képviselőjelölt, Hajtó Péter szerint ez valójában kulturális rendezvény, a szintén beszédet mondó Borkai Zsolt süketet játszik, a Pepsi és a Tuborg forgalmazója viszont elhatárolódik és jogi lépéseket tervez.","shortLead":"Két nagy cég is a hvg.hu-tól tudta meg, hogy világmárkáit engedély nélkül használják egy olyan győri rendezvény...","id":"20190928_Illegalisan_hasznalt_Pepsi_es_Tuborg_logoval_csalogatjak_a_nepet_a_gyori_fideszes_rendezvenyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07805bd3-9b9d-4d9a-821b-4fb0598f20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607af6e-d435-443d-9829-a62011834b4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Illegalisan_hasznalt_Pepsi_es_Tuborg_logoval_csalogatjak_a_nepet_a_gyori_fideszes_rendezvenyere","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:00","title":"Jogosulatlanul csalogatják Pepsivel és sörrel a népet a győri fideszes rendezvényére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros felé fennálló tartozás rendezéséről még mindig csak tárgyalnak. A fenntartó fővárosi roma önkormányzat szerint a volt tanárok fizetését nem nekik kell rendezni.","shortLead":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros...","id":"20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b3adf5-ed86-45a4-aa99-58a072340e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:00","title":"Négy éve nem sikerül rendezni a fővárosi roma \"fantomiskola\" ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","shortLead":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","id":"20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9c28b4-e45f-4ef4-8d20-1d3c14e45b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:55","title":"Keményen bírálta a magyar kormányt budapesti látogatása előtt a finn kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500267ba-1bbc-4324-8cf1-caf432ef01f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teqballt népszerűsítették.","shortLead":"A teqballt népszerűsítették.","id":"20190928_Puyol_es_Cafu_technikazott_Balassagyarmaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500267ba-1bbc-4324-8cf1-caf432ef01f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac91182-7071-49ff-aab9-a8cdafd5acbd","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Puyol_es_Cafu_technikazott_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:37","title":"Puyol és Cafu technikázott Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott óriásit és lett a legjobb.","shortLead":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott...","id":"20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf248d3-bed9-441f-b2ed-d10d72361dad","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:20","title":"Magyar győzelem a világ egyik legnehezebb futóversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]