[{"available":true,"c_guid":"f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","shortLead":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","id":"20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94507a7e-ef3c-4142-bf30-2cbfcf28ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","timestamp":"2019. október. 08. 06:41","title":"43 éves ez a Simson, mégis szinte vadonatúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"Akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1283cc-a6fe-4c30-ab26-d41c5200bb20","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Molotovkoktelt_dobott_elettarsa_hazara_es_autojara_egy_borsodi_ferfi","timestamp":"2019. október. 07. 13:53","title":"Molotov-koktélt dobott élettársa házára és autójára egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy változások érik a Facebook tulajdonában álló Instagramot az elkövetkező napokban: egy funkció eltűnik, egy másik pedig beköltözik.","shortLead":"Nagy változások érik a Facebook tulajdonában álló Instagramot az elkövetkező napokban: egy funkció eltűnik, egy másik...","id":"20191007_instagram_funkcio_following_megszunik_group_stories","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6dff26-6e35-412a-9815-51fbb46ceb3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_instagram_funkcio_following_megszunik_group_stories","timestamp":"2019. október. 07. 20:43","title":"Megszűnik az Instagram egy funkciója, nem látszik majd, ki mit lájkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fda9b3f-cd65-4387-9b8f-d2f2959278b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gary Glitter egyik dalát használták a filmben.","shortLead":"Gary Glitter egyik dalát használták a filmben.","id":"20191008_Egy_elitelt_pedofil_huzhat_anyagi_hasznot_a_Jokerfilmbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fda9b3f-cd65-4387-9b8f-d2f2959278b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e4c92a-92b5-4c54-ace2-1d0d27ddd7dd","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Egy_elitelt_pedofil_huzhat_anyagi_hasznot_a_Jokerfilmbol","timestamp":"2019. október. 08. 10:48","title":"Egy elítélt pedofil húzhat anyagi hasznot a Joker-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A hatóság szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20191008_brfk_feljelentes_karacsony_gergely_rnhb_konzorcium_patkanyirtas_tender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a06310-329b-4893-b8cf-3339e7a5cb8e","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_brfk_feljelentes_karacsony_gergely_rnhb_konzorcium_patkanyirtas_tender","timestamp":"2019. október. 08. 08:48","title":"Visszadobta a rendőrség Karácsony feljelentését a patkányirtási tenderről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","shortLead":"Írország, Luxemburg és Portugália támogatja a megállapodást.","id":"20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8161e11f-6a2f-421d-a709-2b64be18bf65","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Harom_tagallam_is_csatlakozna_a_maltai_egyezseghez","timestamp":"2019. október. 08. 21:25","title":"Három tagállam is csatlakozna a máltai egyezséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és másodfokon is azt állapította meg, hogy az ügyész nem követett el bűncselekményt.","shortLead":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és...","id":"20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f00550-bd4f-4ce2-bd15-08eebad57df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"Legfőbb Ügyészség: Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel Czeglédy Csaba az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek szerint csak választás előtti hergelés.","shortLead":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek...","id":"20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351679af-3ca4-4df0-9ab3-a336851fe87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","timestamp":"2019. október. 08. 20:05","title":"Botkát támadó, kézzel írt levelek landolnak a postaládákban Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]