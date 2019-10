Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár immár eléri a 925 ezer forintot. Az árak további emelkedésének irányába hat, hogy az újonnan induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül, miközben a szigorodó energetikai előírások tovább növelik a kivitelezési költségeket.","shortLead":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos...","id":"20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8960872-2785-4640-a443-12f5d3ab528e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","timestamp":"2019. október. 11. 15:05","title":"Elérte a 925 ezer forintot a lakások átlagos négyzetméterára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van, aki szerint pusztán annyi történt, hogy \"az EU tisztára mosott ma kettőt a világ legrosszabb adóparadicsomai közül\".","shortLead":"Van, aki szerint pusztán annyi történt, hogy \"az EU tisztára mosott ma kettőt a világ legrosszabb adóparadicsomai...","id":"20191010_Ket_orszag_lekerult_az_adoparadicsomok_feketelistajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd2085-7e51-4d11-8dbb-78fd89fd98bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Ket_orszag_lekerult_az_adoparadicsomok_feketelistajarol","timestamp":"2019. október. 10. 14:55","title":"Két ország lekerült az adóparadicsomok feketelistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit miniszterelnök ennek érdekében. ","shortLead":"Az uniós országok jóváhagyták a folytatást, az egyelőre nem világos, milyen felajánlást tett Boris Johnson brit...","id":"20191011_brexit_targyalas_brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311f69-241a-4cf5-9368-8f5c87a7dd65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_brexit_targyalas_brusszel","timestamp":"2019. október. 11. 14:32","title":"Újrakezdődtek a Brexit-tárgyalások Brüsszelben a sikeres brit-ír csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban 1200 ember halálát okozta.","shortLead":"A meteorológusok szerint a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban 1200 ember halálát okozta.","id":"20191011_vihar_japan_hagibis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dafb9-f2a9-4f63-a2d6-d0ae1d796418","keywords":null,"link":"/elet/20191011_vihar_japan_hagibis","timestamp":"2019. október. 11. 07:10","title":"Az évszázad vihara közeledik Japánhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk felszínéről.","shortLead":"Munkába állt a Hold közelében az indiai Csandrajáan–2 szonda, amely meg is küldte első felvételeit égi kísérőnk...","id":"20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7308cb21-3e76-4952-be0d-800620f82798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8dc7d2-c6e7-403b-be5f-f7b6b72adf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_hold_urszonda_chandrayaan_2_felszin_felvetel_csandrajaan_2","timestamp":"2019. október. 11. 11:03","title":"Ilyen remek felvételek nem jöttek még a Hold a felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont András szerint a Borkai-ügy nincs politikailag felépítve. ","shortLead":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont...","id":"201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff3152-9d11-46a4-8cc7-baf56b68fe91","keywords":null,"link":"/360/201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 10. 16:30","title":"Hont András: A győriek innentől legalább hátulról is felismerik a polgármesterüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","shortLead":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","id":"20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce727e62-097d-4e7f-b5bd-ea2862dbe01c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","timestamp":"2019. október. 11. 17:37","title":"Párizs főpolgármestere Karácsony Gergelynek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az újonnan felálló etikai bizottság fog foglalkozni Borkai Zsolt olimpiai bajnok orgiás-szexvideós ügyével, írta meg a szervezet a hvg.hu-nak. A vizsgálat szinte biztosan a választások utánra esik, de mivel a MOB célja \"morális iránytűként mutatni az utat a sporttársadalomnak\", Borkai nem sok jóra számíthat.\r

\r

","shortLead":"Az újonnan felálló etikai bizottság fog foglalkozni Borkai Zsolt olimpiai bajnok orgiás-szexvideós ügyével, írta meg...","id":"20191011_MOB_Foglalkozni_fogunk_Borkai_ugyevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b90eed-c56c-40e2-be2f-287368b146eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_MOB_Foglalkozni_fogunk_Borkai_ugyevel","timestamp":"2019. október. 11. 11:14","title":"MOB: Foglalkozni fogunk Borkai ügyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]