[{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felül teljesítenek a szeptemberben bemutatott iPhone 11-ek, sokat lendítve az Apple, illetve összességében az iPhone-ok piaci részesedésén.","shortLead":"Várakozáson felül teljesítenek a szeptemberben bemutatott iPhone 11-ek, sokat lendítve az Apple, illetve összességében...","id":"20191025_kantar_felmeres_novekvo_ios_reszesedes_2019_q3_apple_iphone_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb1c423-27d2-457b-83d9-5abac5b95519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_kantar_felmeres_novekvo_ios_reszesedes_2019_q3_apple_iphone_11","timestamp":"2019. október. 25. 12:03","title":"Örülhet az Apple, igen sokan vesznek iPhone 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","shortLead":"Még legalább 470 millió forint hiányzik a gyógyszerre.","id":"20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709336eb-07c0-4358-84d9-6acb5be20dd3","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Eddig_230_millio_forint_gyult_ossze_az_SMAs_Leventenek","timestamp":"2019. október. 25. 20:12","title":"Eddig 230 millió forint gyűlt össze az SMA-s Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","shortLead":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","id":"20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e120d6a9-ae2a-4bff-8cdd-4b91791f4820","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. október. 25. 21:06","title":"Három autó ütközött Budapesten a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda2a8a0-c26f-40ae-a9f0-1fb37ca15480","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rangos nemzetközi elismerés leginkább pénzért nyújtott szolgáltatásra emlékezteti a városvédő Garay Klárát.","shortLead":"A rangos nemzetközi elismerés leginkább pénzért nyújtott szolgáltatásra emlékezteti a városvédő Garay Klárát.","id":"20191026_Dijat_kapott_a_meg_el_sem_keszult_Magyar_Zene_Haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda2a8a0-c26f-40ae-a9f0-1fb37ca15480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf82fc-dff3-47ae-a548-41ab4a4f2cee","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Dijat_kapott_a_meg_el_sem_keszult_Magyar_Zene_Haza","timestamp":"2019. október. 26. 13:09","title":"Kamudíjjal büszkélkedik a még el sem készült Magyar Zene Háza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tovább emelkedik a szülésre vállalkozó középkorú magyarországi nők száma. Tavaly már minden 19. hazai csecsemőnek minimum 40 éves volt az anyukája. ","shortLead":"Tovább emelkedik a szülésre vállalkozó középkorú magyarországi nők száma. Tavaly már minden 19. hazai csecsemőnek...","id":"201943_szules_negyven_felett_pesten_minden_12ujszulottet_kozepkoru_anya_hozta_vilagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350e5d4-5b21-46f0-aa57-fbd1c295cb3d","keywords":null,"link":"/360/201943_szules_negyven_felett_pesten_minden_12ujszulottet_kozepkoru_anya_hozta_vilagra","timestamp":"2019. október. 26. 11:00","title":"Egyre több nő szül 40 felett, és ehhez az orvosok is alkalmazkodtak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00db046-45d9-4ea8-9d5e-cff6b99fd0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy közérdekű adatigénylés után derült ki, hogy megbízták a Carter-Ruck nevű ügyvédi irodát.","shortLead":"Egy közérdekű adatigénylés után derült ki, hogy megbízták a Carter-Ruck nevű ügyvédi irodát.","id":"20191025_londoni_ugyvedi_iroda_magyar_kormany_nyomasgyakorlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c00db046-45d9-4ea8-9d5e-cff6b99fd0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01688bfb-8768-4729-8998-c03d77de20bf","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_londoni_ugyvedi_iroda_magyar_kormany_nyomasgyakorlas","timestamp":"2019. október. 25. 15:59","title":"Londoni ügyvédi irodát fizet a magyar nagykövetség, hogy nyomást gyakoroljon a nemzetközi lapokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","shortLead":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","id":"20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc27007d-6c12-4ece-9f97-5244a9da99bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","timestamp":"2019. október. 25. 16:14","title":"Már nem is annyira ritkák a ritka betegségek, 300 millióan szenvednek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]