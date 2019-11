Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","shortLead":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","id":"20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d44f75d-f381-41fd-9d4b-619290f99d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","timestamp":"2019. november. 05. 07:42","title":"Pikó András arcon röhögi a fideszes \"elemzőt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják a közérdekű adatigénylési perek, amelyeket indítottak.","shortLead":"Az LMP-s képviselő megszólalt, miután vádat emeltek ellene hivatali visszaélés miatt. Szerinte a kormányt zavarják...","id":"20191105_demeter_marta_vademeles_reakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c537bd-d527-4d84-9749-14b4a71e82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_demeter_marta_vademeles_reakcio","timestamp":"2019. november. 05. 17:18","title":"Demeter Márta a vádemelés után: Nem tudnak megfélemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daead06a-2fc0-4ed0-9b08-c17e19f1aaad","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191106_Marabu_FekNyuz_Latogatas_az_oroszlan_barlangjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daead06a-2fc0-4ed0-9b08-c17e19f1aaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c911e093-6420-4e8f-9a6f-3a1e72d30a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Marabu_FekNyuz_Latogatas_az_oroszlan_barlangjaban","timestamp":"2019. november. 06. 09:05","title":"Marabu FékNyúz: Látogatás az oroszlán barlangjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik, hogy fontos az alacsony légszennyezettség.","shortLead":"Egyre fontosabb szerepet kapnak majd az elektromos kisáruszállítók, ha a városokban tényleg komolyan veszik...","id":"20191105_opel_vivaro_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b49425-a45e-42be-bcd4-1f3c329d9e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ace7a5-35b2-407a-afb9-2fbe504326c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_opel_vivaro_elektromos","timestamp":"2019. november. 05. 14:20","title":"Az Opel is piacra dobja a maga elektromos furgonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak esetében. Vajon megismerik-e az új generációk a szerelmet, a vágyat a valós emberek iránt?","shortLead":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak...","id":"20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdecd5b-9dbe-4d53-9a79-05ba174c6e22","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","timestamp":"2019. november. 05. 08:15","title":"Így hat a pornó a vágyainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár életmentésre is alkalmas funkciót. Az Autoland nem robotpilóta, de hasonlóan működik.","shortLead":"A leginkább navigációiról és viselhető okoseszközeiről ismert Garmin ezúttal a kisrepülőgépekhez tervezett akár...","id":"20191106_garmin_autoland_robotpilota_kisrepulo_kenyszerleszallas_landolas_onvezeto_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a31e39e-b025-4670-a992-e9dc6e54d9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb00f8a-5ef4-459d-8261-6e7704bbeb4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_garmin_autoland_robotpilota_kisrepulo_kenyszerleszallas_landolas_onvezeto_funkcio","timestamp":"2019. november. 06. 09:03","title":"Amelyik repülőgépbe beszerelik a Garmin újítását, az gombnyomásra leszáll majd, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez pedig pont hatszor annyi, mint amennyi a büdzsében rendelkezésre álló pénz.","shortLead":"Ez pedig pont hatszor annyi, mint amennyi a büdzsében rendelkezésre álló pénz.","id":"20191106_14_milliardos_tartozast_orokolt_Miskolc_uj_vezetese_a_Fidesztol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1cce3-cf0d-4b5e-b0ef-534903645bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_14_milliardos_tartozast_orokolt_Miskolc_uj_vezetese_a_Fidesztol","timestamp":"2019. november. 06. 08:19","title":"14 milliárdos tartozást örökölt Miskolc új vezetése a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai...","id":"20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba9ba6-e706-4a02-9a7a-3936f7e7bf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","timestamp":"2019. november. 04. 15:52","title":"Orbán szerdára várja Karácsony Gergelyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]