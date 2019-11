Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba49836-c95d-4a52-8b38-0b972d7e34ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lengyelországban majd duplaannyit kell fizetniük a vízumért.","shortLead":"Lengyelországban majd duplaannyit kell fizetniük a vízumért.","id":"20191104_1700_dollarert_johetnek_Magyarorszagra_a_vietnami_munkavallalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba49836-c95d-4a52-8b38-0b972d7e34ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e3c5e-aac7-4c93-b11e-7d6df10efd8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_1700_dollarert_johetnek_Magyarorszagra_a_vietnami_munkavallalok","timestamp":"2019. november. 04. 11:06","title":"1700 dollárért jöhetnek Magyarországra a vietnami munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, még mindig akadnak olyan világhírű hollywoodi sztárok, akiknek új terep az Instagram, és kicsit izgulnak is miatta. ","shortLead":"Igen, még mindig akadnak olyan világhírű hollywoodi sztárok, akiknek új terep az Instagram, és kicsit izgulnak is...","id":"20191105_Matthew_McConaughey_is_beadta_a_derekat_bekoszont_az_Instagramra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48859663-cf9c-4d94-9ef0-b01e7706bd69","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Matthew_McConaughey_is_beadta_a_derekat_bekoszont_az_Instagramra","timestamp":"2019. november. 05. 13:25","title":"Matthew McConaughey is beadta a derekát: beköszönt az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e45b1f-3714-45c2-8e93-406b96cfefae","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Noha első pillantásra Milica Mijajlovic dekoratív absztrakt festményeit az elmúlt években nemzetközi tendenciává erősödött kortárs absztrakt törekvésekhez sorolhatjuk, lényegileg eltérnek az absztrakció avantgárd és modernista felfogásától. Mijajlovic klasszikus értelemben véve nem absztrahál, nem a látványelvű valóságtól igyekszik távolodni vagy egy egészen új vizuális realitást teremteni, hanem az égbolt természeti kulisszái előtt felvillanó tűzijáték múló fényjelenségeinek kimerevített esszenciáját próbálja visszaadni akrilmunkáiban.","shortLead":"Noha első pillantásra Milica Mijajlovic dekoratív absztrakt festményeit az elmúlt években nemzetközi tendenciává...","id":"20191104_Egy_elet_egy_villanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6e45b1f-3714-45c2-8e93-406b96cfefae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7da2d5a-35d9-4902-aa39-2802b4ebd835","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191104_Egy_elet_egy_villanas","timestamp":"2019. november. 04. 15:10","title":"Egy élet: egy villanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az apa ellen vádat emeltek. ","shortLead":"Az apa ellen vádat emeltek. ","id":"20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df03e58-3548-4b6c-8197-fcff90dfee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. november. 04. 12:26","title":" Légpuskával lőtte állon magát egy gyerek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c913065a-ee22-421f-b717-6b0cd7aa740c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került a Fővárosi Közgyűlés döntései alapján.","shortLead":"Az MSZP-SZDSZ-korszak több politikusa is a városi tulajdonú cégek igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába került...","id":"20191105_Gyurcsanykormany_minisztere_is_felbukkant_a_BKK_igazgatosagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c913065a-ee22-421f-b717-6b0cd7aa740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f94c6a8-36cc-4b6e-920a-8f60b3a971e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Gyurcsanykormany_minisztere_is_felbukkant_a_BKK_igazgatosagaban","timestamp":"2019. november. 05. 21:19","title":"A Gyurcsány-kormány minisztere bekerült a BKK igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem szeretné a kormány, hogy újra az történjen, mint 2016-ban, amikor hirtelen nem lett elég uniós pénz.","shortLead":"Nem szeretné a kormány, hogy újra az történjen, mint 2016-ban, amikor hirtelen nem lett elég uniós pénz.","id":"20191106_Tobb_szaz_milliard_forint_eloleget_igert_Palkovics_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceb8cac-5790-4905-8472-7df8fdacee06","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Tobb_szaz_milliard_forint_eloleget_igert_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2019. november. 06. 07:25","title":"Több száz milliárd forint előleget ígért Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában résztvevő idegsebészek még nem tudnak fellélegezni, amíg a rosszabb állapotban lévő kislány rendbe nem jön.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában résztvevő idegsebészek még nem tudnak fellélegezni, amíg a rosszabb...","id":"20191106_Csokay_Andras_Amikor_eloszor_meglattam_az_ikreket_azt_mondtam_ezt_nem_lehet_megcsinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e50d4a0-d2e2-41ee-9745-c32bafad883d","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Csokay_Andras_Amikor_eloszor_meglattam_az_ikreket_azt_mondtam_ezt_nem_lehet_megcsinalni","timestamp":"2019. november. 06. 08:20","title":"Csókay András: Amikor először megláttam az ikreket, azt mondtam, ezt nem lehet megcsinálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel is.\r

\r

","shortLead":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel...","id":"20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512cd2aa-712d-488f-97a6-541cb10887f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Oriasi_az_adoelkerules_az_ut_menti_gyumolcsarusoknal","timestamp":"2019. november. 05. 06:15","title":"Óriási az adóelkerülés az út menti gyümölcsárusoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]