Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni köztársasági elnök egy vasárnapi beszédében.\r

","shortLead":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni...","id":"20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d9432-f11f-4936-b3bd-804f78b95e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","timestamp":"2019. november. 10. 14:11","title":"Óriási olajmezőt fedeztek fel Irán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett nanomágnesek segítségével mozog. A szerkezet kifejlesztése nagy lépés az orvosi feladatokat ellátó mikrorobotok felé vezető úton.","shortLead":"Mágneses irányítású apró robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók. A mikrogépezet az egyes részeiben elhelyezett...","id":"20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7891feff-517c-408d-8b17-f8db8e41ff00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0aa84-2721-47d2-9c50-9d0f5035104a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_magneses_iranyitasu_robotmadar_svajci_kutatok_eth","timestamp":"2019. november. 10. 16:03","title":"Aprócska robotmadarat fejlesztettek ki svájci kutatók, nanomágnesekkel tudják irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát, egy fiatal nőt. Tagadni nehéz lett volna: a professzort részegen, egy folyóban állva találták meg, amint éppen próbált megszabadulni a feldarabolt holttesttől.","shortLead":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát...","id":"20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ae7a4-f791-40ef-986e-acf8b681e8ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","timestamp":"2019. november. 10. 10:25","title":"Részegen, egy folyóban, két női kar társaságában találták meg az orosz történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és utasa is a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és...","id":"20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5541d6e9-a9aa-472f-ba62-ae75000a488b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","timestamp":"2019. november. 10. 08:20","title":"Kettős motoroshalál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi kedvence, ha más fajtába tartozna.","shortLead":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi...","id":"20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962bc162-f000-45ca-93e7-6f5cad94771a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 09. 14:03","title":"Ez a program egyetlen kattintással új állatot varázsol a házi kedvencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","shortLead":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","id":"20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53016314-92e0-4449-80f2-15b0633d5566","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","timestamp":"2019. november. 09. 17:18","title":"Gigantikus Greta Thunberg őrzi San Franciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]