[{"available":true,"c_guid":"938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","shortLead":"Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem is lesznek nukleáris fegyverei.","id":"20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938461eb-a443-4c34-93aa-772902d47a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bdb3f4-97f5-4ad9-9277-a6205b54dbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Rjabkov_Irannak_nincs_atomfegyvere","timestamp":"2019. november. 09. 20:08","title":"Az oroszok szerint Iránnak nincs atomfegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni köztársasági elnök egy vasárnapi beszédében.\r

","shortLead":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni...","id":"20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d9432-f11f-4936-b3bd-804f78b95e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","timestamp":"2019. november. 10. 14:11","title":"Óriási olajmezőt fedeztek fel Irán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlanul korán jelentkezett az első néhány hócsuszamlás Ausztriában, még a veszély jelző rendszer sem működik teljes körűen. ","shortLead":"Szokatlanul korán jelentkezett az első néhány hócsuszamlás Ausztriában, még a veszély jelző rendszer sem működik teljes...","id":"20191109_Lavinaomlas_okozta_ket_ember_halalat_Tirolban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c42931-ec2c-4f25-9369-d6b8743c0935","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Lavinaomlas_okozta_ket_ember_halalat_Tirolban","timestamp":"2019. november. 09. 17:35","title":"Lavina ölt meg két holland síelőt Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kellő mennyiségű gyerekkori vízfogyasztás előnyeire mutat rá amerikai kutatók új tanulmánya, egy egészen egyértelmű kísérleti eredménnyel.","shortLead":"A kellő mennyiségű gyerekkori vízfogyasztás előnyeire mutat rá amerikai kutatók új tanulmánya, egy egészen egyértelmű...","id":"201945_vizfogyasztas_gyerekkorban_amikor_atobb_atobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e5cf1-9207-4f9c-9930-11b71b7964ba","keywords":null,"link":"/360/201945_vizfogyasztas_gyerekkorban_amikor_atobb_atobb","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Meglepő hatása van, ha egy gyerek naponta megiszik 2,5 liter vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 20 milliárd forint uniós támogatást oszt szét a kormány a kkv-k között.","shortLead":"Összesen 20 milliárd forint uniós támogatást oszt szét a kormány a kkv-k között.","id":"20191111_Tizmilliardokra_lehet_palyazni_energetikai_korszerusiteshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6508d03d-8538-4665-bb69-4ce8190afc1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_Tizmilliardokra_lehet_palyazni_energetikai_korszerusiteshez","timestamp":"2019. november. 11. 10:51","title":"Összesen húszmilliárdra lehet pályázni energetikai korszerűsítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos viszont nem lett.","shortLead":"Telitalálatos viszont nem lett.","id":"20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfeb7a3-81b6-4166-8f4e-2222eb076650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","timestamp":"2019. november. 10. 17:18","title":"Hasítottak a húszas számok a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]