Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","shortLead":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","id":"20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44266-62ca-45ad-b564-aa70b8522adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","timestamp":"2019. november. 18. 08:55","title":"Nagyban ment a lopott Toyoták bontása egy budakalászi családi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK volt vezérigazgatója szerint utódja kötött rossz szerződést a kivitelezővel.","shortLead":"A BKK volt vezérigazgatója szerint utódja kötött rossz szerződést a kivitelezővel.","id":"20191119_Vitezy_Daboczi_elektronikus_jegyrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb74b84f-65c6-4638-8939-662dab0c5595","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Vitezy_Daboczi_elektronikus_jegyrendszer","timestamp":"2019. november. 19. 13:14","title":"Vitézy utódjára tolja a félresikerült elektronikus jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c6d028-9871-4442-8ee1-edcd57e8fcbd","c_author":"","category":"kultura","description":"A sorozatot november 20-tól a Telekom MoziKlubban láthatjuk, decembertől pedig a Filmcafén.","shortLead":"A sorozatot november 20-tól a Telekom MoziKlubban láthatjuk, decembertől pedig a Filmcafén.","id":"20191118_Eloszor_a_Telekomon_lathatjuk_A_rozsa_nevesorozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c6d028-9871-4442-8ee1-edcd57e8fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fd315f-5b01-4f97-9776-8c8013beed89","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Eloszor_a_Telekomon_lathatjuk_A_rozsa_nevesorozatot","timestamp":"2019. november. 18. 11:08","title":"Szerdától hozzáférhető A rózsa neve-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember halálát okozza csak az Egyesült Államokban évente. Európában sem jobb a helyzet.","shortLead":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember...","id":"20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0376788-cf73-4008-8ebf-1b83fbdf21e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","timestamp":"2019. november. 18. 09:33","title":"15 percenként ölnek a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi idegenrendészeti őrizetben volt, és nem akarta odaadni a pingpongütőt a rendőröknek, megpróbálta megütni őket, letartóztatásba került. ","shortLead":"A férfi idegenrendészeti őrizetben volt, és nem akarta odaadni a pingpongütőt a rendőröknek, megpróbálta megütni őket...","id":"20191119_Tovabb_akart_pingpongozni_a_szir_ferfi_ezert_osszetuzesbe_keveredett_a_rendorokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d957a07-f559-4360-81b5-0f38b44e6725","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Tovabb_akart_pingpongozni_a_szir_ferfi_ezert_osszetuzesbe_keveredett_a_rendorokkel","timestamp":"2019. november. 19. 11:09","title":"Tovább akart pingpongozni a szír férfi, ezért összetűzésbe keveredett a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja ezt. ","shortLead":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja...","id":"20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9ea82c-ade6-4af5-9531-4efebf7a9b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","timestamp":"2019. november. 18. 12:35","title":"A Xiaomi telefongyártó pénzeli a kínai Tesla-klónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]