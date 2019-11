Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Négy évre minden nemzetközi versenytől eltiltaná az orosz sportolókat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) megfelelésügyi bizottsága – adta hírül a The New York Times. A testület azért tett ilyen javaslatot, mert vizsgálataik során azt találták, hogy orosz illetékesek pozitív doppingteszteket töröltek egy adatbázisból, amelyet átadtak a doppingellenes szervezetnek.","shortLead":"Négy évre minden nemzetközi versenytől eltiltaná az orosz sportolókat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA...","id":"20191125_orosz_sportolok_dopping_wada_rusada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1d808a-1822-4d93-bd3f-6d51a2d3d386","keywords":null,"link":"/sport/20191125_orosz_sportolok_dopping_wada_rusada","timestamp":"2019. november. 25. 21:20","title":"Négy évre kizárhatják az oroszokat minden nemzetközi sporteseményről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hétfőn leveszik az antiszemita plakátokat Budapesten, egyesítették a feljelentéseket a Borkai-ügyben, újraválasztották a román elnököt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hétfőn leveszik az antiszemita plakátokat Budapesten, egyesítették a feljelentéseket a Borkai-ügyben, újraválasztották...","id":"20191125_Radar360_Klimaugyben_nem_nemzeti_a_konzultacio_karacsonykor_rekordok_dolhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7816f450-6c40-4f1b-a9d9-047b4634dbcd","keywords":null,"link":"/360/20191125_Radar360_Klimaugyben_nem_nemzeti_a_konzultacio_karacsonykor_rekordok_dolhetnek","timestamp":"2019. november. 25. 08:00","title":"Radar360: Klímaügyben nem nemzeti a konzultáció, karácsonykor rekordok dőlhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184377cd-ad5b-421c-a302-dbf95ff721fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt.","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt.","id":"20191126_Haromkereku_BMWt_hajtott_egy_reszeg_ferfi_Edelenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184377cd-ad5b-421c-a302-dbf95ff721fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd4584-0b97-4d38-8e98-4ce6125e4019","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Haromkereku_BMWt_hajtott_egy_reszeg_ferfi_Edelenyben","timestamp":"2019. november. 26. 20:21","title":"Háromkerekű BMW-t hajtott egy részeg férfi Edelényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa78d10f-efa0-4515-9be7-d490a8023a28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók szeme láttára restaurálják Michelangelo Buonarroti Pieta-szobrát a firenzei Dóm múzeumában.\r

\r

","shortLead":"A látogatók szeme láttára restaurálják Michelangelo Buonarroti Pieta-szobrát a firenzei Dóm múzeumában.\r

\r

","id":"20191125_Barki_vegignezheti_hogy_restauraljak_Michelangelo_firenzei_Pietajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa78d10f-efa0-4515-9be7-d490a8023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5347f01-35f1-4ca9-a600-2bae2108eea5","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Barki_vegignezheti_hogy_restauraljak_Michelangelo_firenzei_Pietajat","timestamp":"2019. november. 25. 09:26","title":"Bárki végignézheti, hogy restaurálják Michelangelo firenzei Pietáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","shortLead":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","id":"20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6169799-1917-4e65-bc62-f1befca8e76e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","timestamp":"2019. november. 25. 19:03","title":"Gyerekeknek szánt bankkártyát adna ki a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a924a01-1069-4d73-88b8-e6441918dd7a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Vajon Tolnai Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára a harmincas években, majd a kommunizmusban is felépíteni ugyanazt a magas minőséget képviselő üzletet – úgy, hogy ráadásul mindkét rendszerben nemkívánatos elem volt? A CLARA – Rotschild Klára – divatkirálynő a vasfüggöny mögött című kiállítás nemcsak bemutatja egy sikeres nő életútját, de divattörténeti kincsestárként is szolgál.","shortLead":"Vajon Tolnai Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára...","id":"20191126_Rotschild_Klara_Clara_divat_vasfuggony_szalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a924a01-1069-4d73-88b8-e6441918dd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04a50b-c719-4070-9fd2-dcae5aebe872","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Rotschild_Klara_Clara_divat_vasfuggony_szalon","timestamp":"2019. november. 26. 19:00","title":"Amikor a luxus belülről bomlasztotta a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsok közül az Ebesnél történt baleset helyszínén.","shortLead":"Több embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsok közül az Ebesnél történt baleset helyszínén.","id":"20191126_4es_fout_teherauto_szemelyauto_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881aaa5c-bd20-4e26-99cf-86e17b84e0f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_4es_fout_teherauto_szemelyauto_baleset","timestamp":"2019. november. 26. 16:50","title":"Súlyos baleset, több sérült a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni a gyanúsítottakat, hogy adják át a jelszavaikat a hatóságoknak.","shortLead":"Az Egyesült Államok ötödik alkotmánymódosítására hivatkozva Pennsylvaniában nem lehet arra kényszeríteni...","id":"20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136813dc-c6ed-45f9-bf6c-ea92286e845e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_jelszo_vedelme_gyanusitott_pennsylvania_birosag","timestamp":"2019. november. 25. 10:33","title":"Az alkotmány is védheti a jelszavakat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]