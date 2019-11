Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, valamint az Audi-földek adásvétele ügyében. Az eljárásokat egyesítették a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt alig pár napja elrendelt nyomozáshoz.

","shortLead":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd...","id":"20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652074ec-336b-46d4-8daa-379ffbce2f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:08","title":"A rendőrség egyesítette a Borkai-ügyben indult eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban, fitnesz-karkötőkben), és az eddig használt módszereket is lekörözik az idős emberek életkilátásainak felmérésekor.","shortLead":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban...","id":"20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c730776f-2f2e-4fd0-b954-3428ac83402d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","timestamp":"2019. november. 24. 16:03","title":"Még a halál kockázatát is elárulhatja a kütyü, amit a csuklóján visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68d49d2-ad9e-48ab-a5b1-12fc3feb4237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kispesten dolgozott iskolai gondnokként, feleségével négy gyermeket neveltek fel. 56 évet élt. \r

","shortLead":"Kispesten dolgozott iskolai gondnokként, feleségével négy gyermeket neveltek fel. 56 évet élt. \r

","id":"20191125_Elhunyt_Schwartz_Sandor_az_elso_magyar_szivatultetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68d49d2-ad9e-48ab-a5b1-12fc3feb4237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5820d-21e3-47df-8021-49657173f5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Elhunyt_Schwartz_Sandor_az_elso_magyar_szivatultetett","timestamp":"2019. november. 25. 11:08","title":"Meghalt Schwartz Sándor, az első magyar szívátültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki...","id":"20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0eda1-01bb-412a-88e1-3b116da06669","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"13 inspiráló gondolat Barack Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3bea7f-9e8e-4901-a4b5-2343091a0d73","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Cirkuszi zsonglőrként éljük mindennapjainkat - értesítések, feladatok, felelősségi körök hada pörög a tányérjainkon. Képesek vagyunk-e tudatosan tervezve pörgetni ezeket a tányérokat, vagy úgyis mindegy, mert azok egyszer leesnek? - Lászky Gyula, a FranklinCovey Magyarország tanácsadó szenior partnere vendégelőadónk írása a témában. ","shortLead":"Cirkuszi zsonglőrként éljük mindennapjainkat - értesítések, feladatok, felelősségi körök hada pörög a tányérjainkon...","id":"HVG_Konferencia_20191114__Szerepalapu_idotervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3bea7f-9e8e-4901-a4b5-2343091a0d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee31ad03-6de0-49a0-84d2-b32e75eb5631","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191114__Szerepalapu_idotervezes","timestamp":"2019. november. 25. 10:17","title":"Szerepalapú időtervezés - Mire mennyi idő jut? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

\r

","shortLead":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán...","id":"20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4143726b-a780-4bb0-8f5c-7ab38967dc65","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Nemsokára ön is új irodába költözhet, és lehet, hogy elsőre utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig a vízben.

","shortLead":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig...","id":"20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3f8019-a483-47c5-b226-7d7f20d5f0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","timestamp":"2019. november. 24. 16:15","title":"Kiemeltek a tengerből egy négyéves bálnatetemet, összerakják és kiállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","shortLead":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","id":"20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3d2468-2967-4a07-b73f-f1c25de23d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","timestamp":"2019. november. 24. 12:45","title":"Oroszországtól kér kölcsönt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]