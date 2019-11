Nagy Katalin műsorvezető Várhelyi Olivér meghallgatásával kezdte a pénteki miniszterelnöki rádióbeszélgetését. Megkérdezte, kinek a sikere, hogy uniós biztos lehet Várhelyi.

Sokunké, de nem minden magyaré sajnos.

Szerint Várhelyi az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere, vagyis az, hogy hazánk a bővítési portfóliót kapta. „Ez a migrációt is érinti” – tette hozzá a kormányfő. Nagy ünnep ez nekünk, de szólt az árnyékos oldalról is, komoly aknamunka folyt a magyar ellenzék részéről arra, hogy „elgáncsolják a jelöltet, tények támasztják alá, hogy Soros György személyesen is meg akarta akadályozni ezt.”

A Kossuth rádió műsorvezetője arról is faggatta Orbánt, hogy vajon Frans Timmermansnak feltették-e a kérdést meghallgatásán, elhatárolódik-e Soros Györgytől, minekután Várhelyinek feltették, elhatárolódik-e Orbántól.

Soha nem fogok nem jó hazafikat delegálni – felelte erre.

Az azonban szerinte külön műsort igényelne, hogy ki kinek az érdekeit képviseli az EU-ban. Mit vár Orbán a most felálló bizottságtól? A legfontosabb kérdés szerinte a migráció és a biztonság. „Nem fogjuk feladni a kerítést.” A másik prioritás a gazdaságpolitika a kormányfő szerint. Cudar állapotokról, nehéz évekről beszélt, már ami az eurózónát illeti. A 2020-as év legnagyobb feladata az lesz, hogy megvédjük az elért gazdasági sikereket.

Javában tervezem az évet. A legnagyobb kihívás ez lesz.

Az EU-s költségvetésről azt mondta, megvétózzák azt, hogy az uniós költségvetést a jelen, tervezett állapotában fogadják el, „mert az szamárság”. Ugyanis többször felvetődött a közösségben, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamisághoz kötnék. A magyar harcmodor látványos – így festette le Orbán diplomáciáját.

Szóba került Donald Tusk is, ő lett az Európai Néppárt elnöke. Ez a Fidesz európai pártcsaládja, igaz, tagsága fel van függesztve. Hogy mit hoz a jövő, erről a kormányfő azt mondta:

a Fidesz még nem döntötte el, folytatjuk-e közös életünket az Európai Néppárttal.

Úgy véli ugyanis, hogy a Fidesz nem tartozhat olyan közösségbe, ami bevándorláspárti és nem ismeri el a Fidesz érdemeit.

Mi egy vérből valók vagyunk, összetartozunk – idézte Orbán Viktor az Ismerős Arcok Nélküled c. számát azzal kapcsolatban, hogy szerinte csakis tisztán magyar etnikai pártok tudják a magyar érdeket külföldön képviselni. „Az a jó, ha a magyarok erősek a szomszédos országokban. Abban nem reménykedhetünk, hogy más nemzetek képviselői jobban fogják képviselni a magyarok érdekeit” – mondta most.

Kérdezték a gazdaságról is. A Moody's szerint kitart a magyar növekedés, de lassulni fog, a kérdés a rádióban azonban csak a növekedésre vonatkozott. Orbán cserélne a németekkel, az, hogy a magyar növekedés többszöröse lehet a németnek, nem jelenti azt, hogy a magyar gazdaság erősebb is. Majd visszatért ahhoz, amit mondott korábban: a legnagyobb kihívás az lesz, hogy az eurózóna gazdasági viharaiban megóvják a magyar növekedést.

Ki fog derülni, képesek vagyunk-e megállni a saját lábunkon – mondta. Beleugrik a majom a vízbe – tette hozzá.

Szerinte lehetséges elérni úgy sikereket a mi régiónkban, hogy közben Nyugat-Európában lassulni fog a gazdasági növekedés, akciótervet emlegetett, majd méltatta Matolcsy Györgyöt is. „Ez az intellektuális erő sokat segít nekünk.” A jegybankelnök mellett az adócsökkentést is méltatta, valamint azt is, hogy a kormány még béreket is emelt közben. „A kulcs az adócsökkentés”, de azt nem tudta megmondani, hogy a közelgő gazdasági akciótervben milyen erre vonatkozó lehetőségek vannak.

A műsor végén az új Puskás Arénáról is beszélt, az avatóról, ahol 70 ezer emberrel együtt volt jelen.

Valaki szereti a magyarokat, valaki nem. Én szeretek sok magyarral együtt lenni. Az ünnepek előtt szoktunk veszekedni, így van ez a családoknál is, de szeretünk ünnepelni.

A Puskást a Lánchíd és a Parlament épületéhez hasonlította. „A végén mindenki tapsolni fog.” Hangsúlyozta, az első ceruzavonástól az utolsó csavarig magyarok keze van ebben az épületben. „Mindenki büszke lehet rá.”