[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról...","id":"20191125_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fb8899-1615-498b-ba91-e9d1cfd3312b","keywords":null,"link":"/360/20191125_Radar360","timestamp":"2019. november. 25. 17:30","title":"Radar360: Karácsony nagy üzenete, a drezdai rablók nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca72043c-2992-47e1-904d-31ec1bf13940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter Tudományegyetemre járt történelem szakra, a Nélküledet szép dalnak tartja, amit szeret hallgatni, és egyetért a kormány Ukrajnával kapcsolatos kemény fellépésével a kormánysajtó által napok óta valótlanságokkal támadott Párbeszéd-politikus. Szerinte a szélsőjobb sajtó mára egybeolvadt a nagy kormánypárti médiumokkal. A Párbeszéd a Médiatanácshoz fordul. \r

\r

","shortLead":"A Pázmány Péter Tudományegyetemre járt történelem szakra, a Nélküledet szép dalnak tartja, amit szeret hallgatni, és...","id":"20191126_KocsisCake_Olivio_Nem_Bayerek_mondjak_meg_ki_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca72043c-2992-47e1-904d-31ec1bf13940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955db85c-e59c-4089-8e0b-dde15e6ef3b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_KocsisCake_Olivio_Nem_Bayerek_mondjak_meg_ki_a_magyar","timestamp":"2019. november. 26. 14:45","title":"Kocsis-Cake Olivio: Ez mindennek az alja, nem Bayerék mondják meg, hogy ki a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális indulásra még várni kell.","shortLead":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális...","id":"20191126_facebook_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d60f9-65cc-49b9-85e1-05618ebb6d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_facebook_sotet_mod","timestamp":"2019. november. 26. 14:03","title":"Többeknél megjelent a Facebook sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új oldaláról mutatkozik meg az ország fitneszguruja. A téma a közgazdaságtan.","shortLead":"Új oldaláról mutatkozik meg az ország fitneszguruja. A téma a közgazdaságtan.","id":"20191125_schobert_norbert_gazdag_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07576485-2cda-4dea-987b-38d5987b158c","keywords":null,"link":"/elet/20191125_schobert_norbert_gazdag_penz","timestamp":"2019. november. 25. 19:42","title":"Schobert Norbi elmondta, hogyan lehet szerinte mindenki gazdag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló szakembereket, lehetővé téve ezzel a vállalat növekedését.","shortLead":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló...","id":"20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fae3d19-6401-4f6a-a776-0828e5b43935","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","timestamp":"2019. november. 26. 14:15","title":"Miért kell ma már a munkát is élménybe csomagolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roma politikusok szerint a Lungo Drom elnöke az országgyűlési képviselőséget fogja választani helyette. ","shortLead":"Roma politikusok szerint a Lungo Drom elnöke az országgyűlési képviselőséget fogja választani helyette. ","id":"20191125_Farkas_Florian_nem_vette_at_megbizolevelet_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a731770-bdd2-4cd2-af39-75b9ad9bb45d","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Farkas_Florian_nem_vette_at_megbizolevelet_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzatban","timestamp":"2019. november. 25. 16:14","title":"Farkas Flórián nem vette át megbízólevelét az új Országos Roma Önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint így akartak több pénzadományt szerezni. ","shortLead":"A rendőrség szerint így akartak több pénzadományt szerezni. ","id":"20191127_Negy_onkentes_tuzoltora_probaljak_raverni_az_amazoniai_gyujtogatasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ee9c51-45d2-467e-a140-8742fb588d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b366e8-ad7a-439d-8ed7-0ec269f54e9c","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_Negy_onkentes_tuzoltora_probaljak_raverni_az_amazoniai_gyujtogatasokat","timestamp":"2019. november. 27. 07:40","title":"Négy önkéntes tűzoltóra próbálják ráverni az amazóniai gyújtogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]