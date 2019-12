Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552b37e0-7ea6-4196-89cc-8e4b3deb5133","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az eltérő vallások mindegyike sérti egymást, és a Hit Gyülekezete sem kivétel. ","shortLead":"Az eltérő vallások mindegyike sérti egymást, és a Hit Gyülekezete sem kivétel. ","id":"20191129_Revesz_Hol_hit_ott_sertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552b37e0-7ea6-4196-89cc-8e4b3deb5133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9517e1-5bde-46a4-b0a0-cf9283ba0131","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Revesz_Hol_hit_ott_sertes","timestamp":"2019. november. 29. 11:22","title":"Révész: Hol hit, ott sértés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cea333-946b-4b3d-a9e9-060d5ce817df","c_author":"-W-","category":"velemeny","description":"Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi.","shortLead":"Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi.","id":"20191129_DJ_Kover_a_Parlamentben_adta_elo_a_Tudatfoglalo_Haborut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3cea333-946b-4b3d-a9e9-060d5ce817df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90849-5d58-453d-8685-fb975a3e8d69","keywords":null,"link":"/velemeny/20191129_DJ_Kover_a_Parlamentben_adta_elo_a_Tudatfoglalo_Haborut","timestamp":"2019. november. 29. 14:27","title":"DJ Kövér a Parlamentben adta elő a Tudatfoglaló Háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","shortLead":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","id":"20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7c0cd-0129-4ae8-aefe-da17983d2825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2019. november. 29. 12:10","title":"Erősödik a forint, már csak 333 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","shortLead":"Hogy pontosan hányat, azt nem jelentette be a német járműipari konszern.","id":"20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66340bbb-4cf3-43d2-9e1c-34525d4e6d1f","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_daimler_munkahely_autogyartas_autoipar","timestamp":"2019. november. 29. 15:26","title":"Több ezer munkahelyet szüntet meg a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1075fc0d-7371-4e87-8846-a7f96f3be412","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az özvegy nevén lévő vállalkozás kilépett egy reklámszervezésre és kommunikációra létrehozott cégből. ","shortLead":"Az özvegy nevén lévő vállalkozás kilépett egy reklámszervezésre és kommunikációra létrehozott cégből. ","id":"201948_skyboard_media_tavozott_avajnaoroksegbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1075fc0d-7371-4e87-8846-a7f96f3be412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8072cda8-024b-4c3d-a84c-6df600114fa7","keywords":null,"link":"/360/201948_skyboard_media_tavozott_avajnaoroksegbol","timestamp":"2019. november. 30. 09:00","title":"Reklámmal már nem foglalkozik a Vajna-örökség központi cége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási tanácsai, kellő iróniával. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán politikusokat és ismert személyeket képzelt el új szerepkörben. A Duma Aktuál csapatának pályaválasztási...","id":"20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143e789f-5471-43dc-828f-73ec5e0fec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48920899-8d89-4afc-bc0f-8d86410879c6","keywords":null,"link":"/360/20191129_Duma_Aktual_politikusok_mas_pozicioban","timestamp":"2019. november. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amíg Bayer Zsolt lelkisegélyt nyújt, Hadházy Ákos illemtanból korrepetál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","shortLead":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","id":"20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e41db8-1a8c-48da-8cda-587591edd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Meggyűlik a baja a Mercedesnek a zöld rendszámozható F1-es hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","shortLead":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","id":"20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06367a-16ff-4a70-bd5b-b212f6406f87","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","timestamp":"2019. november. 29. 10:35","title":"Legendáknak járó díjat kap minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]