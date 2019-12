Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra vezethető vissza – állapította meg az Európai Bizottság jelentése az ország egészségügyi helyzetéről. Hatalmas eltérések vannak a különböző társadalmi csoportok között is: az egyetemet végzett férfiak 12 évvel tovább élnek, mint alacsonyabb képzettségű társaik. A kormány eközben lényegesen központosította az ágazatot, miközben az egy főre jutó, egészségügyi ellátásra fordított kiadás a legalacsonyabbak között van az Európai Unióban. Mintha a magyarok direkt arra hajtanának, hogy mielőbb meghaljanak Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója. Kálmán Olga 1 milliót keres főtanácsadóként A Ryugu változatos geológiai történetére világítanak rá a kisbolygó becsapódási kráterei, melyekről a Hajabusza-2 japán űrszonda gyűjtött adatokat.
77 krátert találtak a 900 méteres Ryugu aszteroida felszínén
Sikeres kísérletet hajtott végre az orosz hadsereg az új, Kinzsal típusú hiperszonikus rakétájával az Oroszországhoz tartozó Északi-sarkvidéken, ahol még sosem tesztelték ezt a fegyvert - írta szombaton az TASZSZ hírügynökség hadiipari forrásokra hivatkozva.
A sarkvidéken tesztelték az orosz hiperszonikus rakétát Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.
Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól
Egy másik fontos változás is hatályba lép jövőre a húsboltokban.
Nem csak hús, zászló is lesz a hentespultban januártól
Kincses Gyula a megválasztása után arról beszélt, hogy a direkt politikai nyomásgyakorlástól tartózkodni fognak, de ami nem jó a betegeknek és a szakmának, azt szóvá fogják tenni.
Kemény tárgyalásokat ígér az orvoskamara új elnöke
A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb összecsapások Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.
Radar360: Karácsony partnerséget ajánl és narancssárga figyelmeztetés