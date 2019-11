Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","shortLead":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","id":"20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960bd5d1-3089-4025-a5ac-24a6ab5dd3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","timestamp":"2019. november. 20. 16:33","title":"Kipróbálják, milyen lenne, ha Kőbányát földrengés rázná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felértékelték a milliárdos feleségével közös cégét, a Talentist.","shortLead":"Felértékelték a milliárdos feleségével közös cégét, a Talentist.","id":"20191118_Meszaros_Talentis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e611f6f6-869b-44e2-b85a-9cade98fdd20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Meszaros_Talentis","timestamp":"2019. november. 18. 19:59","title":"Papíron 400 milliárdos vagyona van Mészároséknek, a valóságban ennél több lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online. Minden huszadik ember 100 ezer forint felett vásárol be – ez derült ki a Vatera friss felméréséből.","shortLead":"A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online. Minden huszadik ember 100...","id":"20191119_Majd_50_ezret_koltenek_a_csaladok_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ecdec5-578a-494b-b61d-f6222de68842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Majd_50_ezret_koltenek_a_csaladok_karacsonykor","timestamp":"2019. november. 19. 14:51","title":"Közel 50 ezer forintot költenek a családok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","shortLead":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","id":"20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e6335-9140-4a6b-a9c7-791837d6dad9","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","timestamp":"2019. november. 19. 09:13","title":"Marie Kondo online boltot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett, időszámításunk előtt 660-ban bekövetkezett napviharnak.","shortLead":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett...","id":"20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eafd595-5999-4d8a-a363-76be6eb71bd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","timestamp":"2019. november. 19. 12:03","title":"2700 éves feljegyzéseket találtak különös égi jelenségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy a telefon töltésére lehet használni. Egy miniatűr adó-vevőt is rejt, amelyre a kiberbűnözők távolról felcsatlakozhatnak. A kábelt nemrég kezdték gyártani.","shortLead":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy...","id":"20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fc208-3676-4c37-bbdd-5e95f35278c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","timestamp":"2019. november. 19. 11:33","title":"Tömeggyártásba került a kábel, amellyel bármelyik számítógépről adatok lophatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72da79b-498a-4344-ade5-a5ac73aa2db3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autó ütközött kamionnal Agárd térségében.","shortLead":"Autó ütközött kamionnal Agárd térségében.","id":"20191119_Halalos_baleset_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72da79b-498a-4344-ade5-a5ac73aa2db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100444ff-5a2b-4d0b-bab2-46a4b4c32fb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Halalos_baleset_az_M7esen","timestamp":"2019. november. 19. 09:11","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevő ELKH Titkárságának jelenlegi főtitkára nemrég arra utasította az intézetek főigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végső soron állami – tulajdonba. Több százezer tételről van szó a számítógépektől a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékű vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként később akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam. ","shortLead":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott...","id":"20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73668978-389d-488e-8e8f-f9abe386bf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","timestamp":"2019. november. 19. 11:15","title":"Fű alatt államosítanák az MTA teljes ingó vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]