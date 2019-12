Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adb9a655-7c21-4707-b564-4eeec69f5596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt, de már a színháztörvény parlamenti elfogadása után kérdeztük. Videó.","shortLead":"A főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt, de már a színháztörvény parlamenti elfogadása után kérdeztük. Videó.","id":"20191211_Karacsony_Az_ordoggel_is_leulok_targyalni_ha_igy_meg_tudom_menteni_a_szinhazakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb9a655-7c21-4707-b564-4eeec69f5596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067590b0-6176-47d5-bf2b-a31c869f7877","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Karacsony_Az_ordoggel_is_leulok_targyalni_ha_igy_meg_tudom_menteni_a_szinhazakat","timestamp":"2019. december. 11. 13:41","title":"Karácsony: Az ördöggel is leülök tárgyalni, ha így meg tudom menteni a színházainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet is mentett. A legutóbbi eset is hasonló, az okosóra figyelmeztette a tulajdonosát az egyébként nehezen diagnosztizálható bajra.","shortLead":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet...","id":"20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b3e33c-d29c-49bd-830f-7e5f8fb28070","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","timestamp":"2019. december. 11. 12:03","title":"Már hatodjára csipogott be az órája a vacsora közben – ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","shortLead":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","id":"20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b11cb-69b9-49b6-bf25-03ba4ab8375b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","timestamp":"2019. december. 11. 05:53","title":"Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767f309c-d745-4321-b980-660233739387","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"\"Az idővel való reménytelen kergetőzéstől a tokafóbián át a pálcikatestű szuperhősig egyetlen szenvedélyes nagymonológban minden, ami kiszakad, ha az embert éppen tükörbe nézés közben provokálják. Ezt akarta hallani a Művésznő? Hát tessék.\" Hajós András írása. ","shortLead":"\"Az idővel való reménytelen kergetőzéstől a tokafóbián át a pálcikatestű szuperhősig egyetlen szenvedélyes...","id":"20191210_Hajos_Andras_Ti_legalabb_fiatalon_is_szepek_voltatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767f309c-d745-4321-b980-660233739387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12479ad-4603-4bb9-86d6-f32f6f3d3d47","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191210_Hajos_Andras_Ti_legalabb_fiatalon_is_szepek_voltatok","timestamp":"2019. december. 11. 10:30","title":"Hajós András: Ti legalább fiatalon is szépek voltatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? És miért kerülnek ki a kampuszon kétméteres, riogató plakátok a terhességmegszakításról? Nagy-Britanniában több szó esik az abortuszról, mint otthon, és vannak olyanok, akik bármeddig elmennének az igazukért.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? És miért kerülnek ki...","id":"20191210_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_abortusz_erkolcstelen_OK_boomer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5de363c-1042-407d-b9aa-cba7e45ea450","keywords":null,"link":"/360/20191210_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_abortusz_erkolcstelen_OK_boomer","timestamp":"2019. december. 10. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Az abortusz erkölcstelen? OK, boomer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d075c90c-750e-4442-93bb-5ed8d0f86e43","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kju-tesztet az óvodaitól az egyetemi szintig lehet teljesíteni. Ando Sogo két éven át készült rá, hogy sikerüljön a csúcsteljesítmény.","shortLead":"A kju-tesztet az óvodaitól az egyetemi szintig lehet teljesíteni. Ando Sogo két éven át készült rá, hogy sikerüljön...","id":"20191211_japan_kisfiu_matematikia_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d075c90c-750e-4442-93bb-5ed8d0f86e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9249e17b-b78a-44fb-8e19-b25aebb9f6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_japan_kisfiu_matematikia_vizsga","timestamp":"2019. december. 11. 17:03","title":"Kilencéves fiú tette le az egyetemi szintű matematikavizsgát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","shortLead":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","id":"20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aedad79-0bf6-4382-a813-bdbec9a9f9a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","timestamp":"2019. december. 11. 05:59","title":"Lassuló gazdasági növekedésre és emelkedő inflációra számít a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges” salátatörvényben szavazta meg a rendőrségi törvény módosítását, amelynek értelmében igen.","shortLead":"Az „egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges” salátatörvényben szavazta meg a rendőrségi...","id":"20191210_arcfelismeres_igazoltatas_rendorseg_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3e6e32-5029-4ffe-8754-a154f8f46522","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_arcfelismeres_igazoltatas_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. december. 10. 18:22","title":"Arcfelismerő szoftverrel igazoltathatnak a magyar rendőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]