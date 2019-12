Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált fényfüzérek közt alig akadt, amelyik biztonságos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált...","id":"20191210_64_fele_karacsonyi_fenyfuzert_vizsgaltak_a_hatosagok_csak_8_volt_biztonsagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80686220-2cf9-4efe-8f0f-674591cdcbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_64_fele_karacsonyi_fenyfuzert_vizsgaltak_a_hatosagok_csak_8_volt_biztonsagos","timestamp":"2019. december. 10. 17:17","title":"64 féle karácsonyi fényfüzért vizsgáltak a hatóságok, csak 8 volt biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint a Budapesti Közlekedési Központ ráuszította az utasokat a sofőrökre. Arra kérték a járművezetőket, hogy ők is tegyenek bejelentést a BKK-nál, ha atrocitás éri őket.","shortLead":"A szakszervezet szerint a Budapesti Közlekedési Központ ráuszította az utasokat a sofőrökre. Arra kérték...","id":"20191210_Nekiment_a_BKVs_soforok_szakszervezete_a_BKKnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8d57a3-4411-4621-9fbc-1c47603e3d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Nekiment_a_BKVs_soforok_szakszervezete_a_BKKnak","timestamp":"2019. december. 10. 20:48","title":"Nekiment az Egységes Közlekedési Szakszervezet a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyémántválság van a világon, mert Indiában, ahol a nyers gyémántok nagy részét feldolgozzák, a bankok egy botrány miatt nem adnak hitelt a feldolgozóknak, akik így nem tudnak vásárolni a bányacégektől.","shortLead":"Gyémántválság van a világon, mert Indiában, ahol a nyers gyémántok nagy részét feldolgozzák, a bankok egy botrány miatt...","id":"20191211_Nem_csak_Vajna_Timeanak_nem_jott_be_a_gyemantbiznisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6503b9b1-e344-498d-b389-cd61e04a1c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Nem_csak_Vajna_Timeanak_nem_jott_be_a_gyemantbiznisz","timestamp":"2019. december. 11. 07:00","title":"Nem csak Vajna Tímeának nem jött be a gyémántbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","shortLead":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","id":"20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d722586c-d4ef-4023-92d0-c603a6442eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","timestamp":"2019. december. 12. 13:06","title":"Elmeorvosi vizsgálat vár a tanárát megkéselő diákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben még annyira sem lesznek szem előtt a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, mint eddig. Ezzel pedig a kényes ügyek miatt sem kell aggódniuk, lesz más, aki felfogja az ütéseket.","shortLead":"A jövőben még annyira sem lesznek szem előtt a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, mint eddig. Ezzel pedig...","id":"20191211_google_alapito_alphabet_larry_page_sergey_bring_sundar_pichai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a1e3a-15b9-4495-9353-44e44367fc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_alapito_alphabet_larry_page_sergey_bring_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 11. 11:03","title":"Sötét tervet sejtet a Google alapítóinak háttérbe vonulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós honlapot. A hatóság már dolgozik a magyar szolgáltatók tarifáit összehasonlító adatbázison is.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós...","id":"20191210_csomagkuldo_szolgaltatas_nmhh_tarifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23d47c-5398-41c3-8eba-a38540f6d2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_csomagkuldo_szolgaltatas_nmhh_tarifa","timestamp":"2019. december. 10. 17:25","title":"Kivándorolt egy családtagja? A médiahatóság segít a karácsonyi csomagküldésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]