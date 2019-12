Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2","c_author":"Hamvay Péter, Vlasics Sarolta","category":"360","description":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes a környezetét. Ezt próbálja bebizonyítani 15 hektáros tanyáján a Kiskunságban, fotóin keresztül pedig ezt szeretné elősegíteni világszerte az emberek szemléletformálásával. Portréinterjú Máté Bencével.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes...","id":"201950_mate_bence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f71c-80ea-4fe5-9c43-50e225d44203","keywords":null,"link":"/360/201950_mate_bence","timestamp":"2019. december. 15. 12:00","title":"Máté Bence: \"A természet érdekes pillanatait keresem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415456af-554d-4c25-b508-d849b38a1d02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítmény abban segíthet, hogy pillanatok alatt megnyithassuk kedvenc weboldalainkat.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítmény abban segíthet, hogy pillanatok alatt megnyithassuk kedvenc weboldalainkat.","id":"20191215_quickey_launch_chrome_bovitmeny_weboldalak_gyors_megnyitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=415456af-554d-4c25-b508-d849b38a1d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86aac62-4d3f-4a4a-8fe3-87ff4fdddebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_quickey_launch_chrome_bovitmeny_weboldalak_gyors_megnyitasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:03","title":"Így igazán gyorsan elérheti kedvenc weboldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt ingyen viszik ki, még a nyomtatást is a cég állja.","shortLead":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt...","id":"20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9eb4-928e-408e-adbc-788f5863f383","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:03","title":"Töltse le a Magyar Posta appját: ingyen küldhet saját fotójából egy igazi képeslapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d49798-05a3-4152-88ac-3472a32da795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) pályázatán egy olyan okostelefonos applikáció kapta meg az első díjat, amely írott szöveggé alakítja át a tanárok által elmondott tananyagot. A programot brit diákok készítették, hogy segítsék hallássérült társaikat.

","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) pályázatán egy olyan okostelefonos applikáció kapta meg az első díjat, amely írott...","id":"20191215_Okostelefonos_applikaciot_keszitettek_brit_gyerekek_hallasserult_tarsaik_segitsegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d49798-05a3-4152-88ac-3472a32da795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a73dd1-6191-47a5-830b-813480f01aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Okostelefonos_applikaciot_keszitettek_brit_gyerekek_hallasserult_tarsaik_segitsegere","timestamp":"2019. december. 15. 10:25","title":"Okostelefonos applikációt készítettek brit gyerekek hallássérült társaik segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat a Zöldekkel, és még ugyanabban a hónapban kormányt alakítani - számolt be róla több osztrák lap vasárnap.","shortLead":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat...","id":"20191215_osztrak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a767cc-a69c-428e-8ef1-91be4a5ab446","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_osztrak","timestamp":"2019. december. 15. 18:19","title":"Januártól már új kormány irányíthatja Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15ac45a-75a3-4870-961e-40a2e517ea3d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Letaszította a Jégvarázs 2-t a dobogóról.","shortLead":"Letaszította a Jégvarázs 2-t a dobogóról.","id":"20191215_Jol_inditott_a_Jumanji__A_kovetkezo_szint_az_amerikai_mozikban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15ac45a-75a3-4870-961e-40a2e517ea3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75c8f4-84a0-4e18-bdd2-3a35568111c0","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Jol_inditott_a_Jumanji__A_kovetkezo_szint_az_amerikai_mozikban","timestamp":"2019. december. 15. 21:00","title":"Bedübörgött az új Jumanji az amerikai mozikba, és kő kövön nem maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt szerelembe eshetnek vele.","shortLead":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt...","id":"20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37d35-ff84-48e9-b2c8-e3ace74497c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","timestamp":"2019. december. 15. 06:41","title":"Az olasz sportkocsik kvintesszenciája: új gazdájára vár egy gyönyörű régi De Tomaso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa szerint, ezért 1,176 milliárd forintra büntették a szolgáltatót. A cég ezzel nem ért egyet.","shortLead":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa...","id":"20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3dba6-be50-4642-b0d3-ef58e63fd543","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","timestamp":"2019. december. 14. 13:17","title":"Milliárdos büntetést kapott a Vodafone a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]