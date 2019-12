Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért nem tulajdonosa az ingatlannak, mert azt a felesége a házasságkötésük előtt értékesített vagyonból finanszírozta – közölte a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"Azért nem tulajdonosa az ingatlannak, mert azt a felesége a házasságkötésük előtt értékesített vagyonból finanszírozta...","id":"20191205_kocsis_mate_felesege_nyaralo_revfulop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3da129-9a58-46c9-aecc-ac1b32a7da90","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_kocsis_mate_felesege_nyaralo_revfulop","timestamp":"2019. december. 05. 06:55","title":"97 milliós nyaralója van Kocsis Máté feleségének a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","shortLead":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","id":"20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b46b02-ee31-45cc-a3d9-e1d8b47bddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","timestamp":"2019. december. 06. 15:51","title":"Húsz évet kapott az óvónőt lelövő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és a delegátus tevékenységét a Románia elleni vesztes csoportmérkőzésen, a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és...","id":"20191206_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eaf442-80d5-465e-bba4-a69961876717","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:05","title":"Rasmussen: Ami történt, személyes támadás volt ellenem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cd5046-e895-42cd-b641-bbfc77dde8a7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi bemutatóját arra is felhasználta, hogy felvilágosító előadást tartson fiataloknak a kábítószerek ártalmairól. A hvg360-nak anyanyelvén, spanyolul adott interjúban pedig beszél arról is, hogy könyvét egyfajta bocsánatkérésnek is szánta azokért a bűnökért, amelyeket 1993-ban, Kolumbiában likvidált férje korábban elkövetett.","shortLead":"Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi...","id":"20191205_pablo_escobar_drogbaro_kolumbia_victoria_eugenia_henao_interju_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cd5046-e895-42cd-b641-bbfc77dde8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30f29d-bec3-4081-8411-21ea32fede58","keywords":null,"link":"/360/20191205_pablo_escobar_drogbaro_kolumbia_victoria_eugenia_henao_interju_konyv","timestamp":"2019. december. 05. 19:00","title":"\"Pablo Escobar megerőszakolt, majd elvitt abortuszra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban több helyen fagypont felett alakulnak a maximumok, de éjszaka szinte mindenütt nulla fok alá esik a hőmérséklet.","shortLead":"A következő napokban több helyen fagypont felett alakulnak a maximumok, de éjszaka szinte mindenütt nulla fok alá esik...","id":"20191205_Kodos_felhos_ido_lesz_a_hetvegen_de_legalabb_nem_lesz_annyira_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80166b8f-8664-4109-adf4-4531743eafeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kodos_felhos_ido_lesz_a_hetvegen_de_legalabb_nem_lesz_annyira_hideg","timestamp":"2019. december. 05. 15:52","title":"Ködös, felhős idő lesz a hétvégén, de legalább nem lesz annyira a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor az illető születési dátumát.","shortLead":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor...","id":"20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51f1857-d9c0-44c2-a59e-b99fe8a9ea2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","timestamp":"2019. december. 05. 10:03","title":"Törölheti a túl fiatal felhasználókat az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","shortLead":"A GVH rajtaütése után jöhetett a bírság.","id":"20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0e3e5d-1d13-4d07-9357-82395c826b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bd89b-d14a-4e61-b388-83c79a10adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Tiz_evig_trukkoztek_a_riasztok_forgalmazoi_felmilliardosnal_is_nagyobb_birsagot_kaptak","timestamp":"2019. december. 04. 17:19","title":"Tíz évig trükköztek a riasztók forgalmazói, félmilliárdosnál is nagyobb bírságot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]