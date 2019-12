Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","shortLead":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","id":"20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9d4f0b-9488-4711-98c3-0382efc8f44c","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. december. 16. 11:42","title":"Egy parkolóhely elfoglalása miatt lövöldözni kezdett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara semmilyen körülmények között nem fog visszakozni az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásától, mert az országnak életbe vágóan fontos, hogy hatékonyan meg tudja védeni légterét – jelentette ki Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter.","shortLead":"Ankara semmilyen körülmények között nem fog visszakozni az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásától...","id":"20191215_Torokorszag_nem_mond_le_az_orosz_legvedelmi_raketarendszerrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7451a9ed-4212-4026-a682-58874483a877","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Torokorszag_nem_mond_le_az_orosz_legvedelmi_raketarendszerrol","timestamp":"2019. december. 15. 12:34","title":"Törökország nem mond le az orosz légvédelmi rakétarendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9088ce-1f31-4fe4-99bd-fb61a774786f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kun-Mediátor-ügy vádlottja házi őrizetbe kerül az elsőfokú ítélet megszületéséig.","shortLead":"A Kun-Mediátor-ügy vádlottja házi őrizetbe kerül az elsőfokú ítélet megszületéséig.","id":"20191216_Kiengedtek_a_bortonbol_Broker_Marcsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9088ce-1f31-4fe4-99bd-fb61a774786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc4d850-a446-471b-9fc1-f5027be1e067","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kiengedtek_a_bortonbol_Broker_Marcsit","timestamp":"2019. december. 16. 06:48","title":"Kiengedték a börtönből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország – saját afrikai befolyásának növelése érdekében – újra engedélyezné, hogy exportálták a Közép-afrikai Köztársaságból az úgynevezett „véres gyémántokat”, azaz azokat a drágaköveket, amelyeket általában illegális módon hoznak a felszínre, s a bevételből a hosszú ideje elhúzódó harcokban résztvevő milíciákat finanszírozzák. Az USA és az EU ellenzi az orosz javaslatot.","shortLead":"Oroszország – saját afrikai befolyásának növelése érdekében – újra engedélyezné, hogy exportálták a Közép-afrikai...","id":"20191215_Oroszorszag_engedelyezne_a_veres_gyemantok_exportjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebda54d-3baf-4a81-b146-a31ffa97c868","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Oroszorszag_engedelyezne_a_veres_gyemantok_exportjat","timestamp":"2019. december. 15. 13:09","title":"Oroszország engedélyezné a „véres gyémántok” exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","shortLead":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","id":"20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547ac91-b399-4db3-a81b-94fe171c1f10","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. december. 16. 06:18","title":"Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","shortLead":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","id":"20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3b37a0-935f-471b-9e9b-3dac6d9bd650","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","timestamp":"2019. december. 15. 20:24","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrséggel az új állampolgársági törvény miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]