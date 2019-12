Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","shortLead":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","id":"20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8a7450-d1a3-472f-992c-bc1a7fc6d137","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","timestamp":"2019. december. 17. 15:37","title":"Második nekifutásra sikerült a Fidesznek megemelni a bírók és ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit rejtélyes, igencsak szűkszavú bejelentés kísér a Twitteren.","shortLead":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit...","id":"20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090656cc-f960-41f7-908d-299832d0b49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","timestamp":"2019. december. 17. 13:03","title":"Rejtélyes bejelentés: mire készülhet a OnePlus a CES-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette a táblát.","shortLead":"Az egyik tanuló számára kijelöltek egy gendersemleges mosdót a veszprémi gimnáziumban, de a fenntartó levetette...","id":"20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bdfe178-cca1-4092-8563-2e0c0182e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c994dbc-67c4-4d9d-8571-aa8d4233ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Politikai_nyomasra_szuntethettek_meg_a_veszpremi_gimnaziumban_a_gendersemleges_wct","timestamp":"2019. december. 17. 19:16","title":"Politikai nyomásra szüntethették meg egy veszprémi gimnáziumban a gendersemleges wc-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg az alkalmazásfejlesztők esetleges külföldi kapcsolatait, sőt azt is, milyen nemzetiségű az, aki az appot készítette.","shortLead":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg...","id":"20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88147a90-d480-4e00-afb0-162f98b27fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","timestamp":"2019. december. 17. 12:03","title":"Nézzenek a körmére az appok fejlesztőinek – ezt kérik az Apple-től és a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","shortLead":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","id":"20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d031c2b5-5cd3-459c-b71d-e3f1a1e43396","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","timestamp":"2019. december. 18. 10:59","title":"Tony Blair: nem szabad varázsvilágban élni, el kell hagyni a corbynizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szám alacsonyabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor. A sajtómunkások helyzete így sem rózsás a Riporterek Határok Nélkül most megjelent összegzése szerint.","shortLead":"A szám alacsonyabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor. A sajtómunkások helyzete így sem rózsás a Riporterek Határok...","id":"20191217_riporterek_hatarok_nelkul_meggyilkolt_ujsagiro_sajtomunkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2ee80a-3f42-450f-8ac8-55ceda4ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb144d38-ac8f-4c95-8a42-e531048d385f","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_riporterek_hatarok_nelkul_meggyilkolt_ujsagiro_sajtomunkas","timestamp":"2019. december. 17. 09:43","title":"49 újságírót öltek meg idén világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komplex nagyberuházás finanszírozása a cél - válaszolta a BDPST Zrt. a kérdésre, miért kaptak több, mint nyolcmilliárd forint kölcsönt az állami MFB-től.","shortLead":"Komplex nagyberuházás finanszírozása a cél - válaszolta a BDPST Zrt. a kérdésre, miért kaptak több, mint nyolcmilliárd...","id":"20191218_84_milliard_forint_allami_kolcsonnel_segitik_Tiborczek_luxushotelepiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=563619e0-5626-4fec-8909-10b91f17cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f872460-7ad5-4c61-8a5a-bb911d5b9207","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_84_milliard_forint_allami_kolcsonnel_segitik_Tiborczek_luxushotelepiteset","timestamp":"2019. december. 18. 06:24","title":"8,4 milliárd forint állami kölcsönnel segítik Tiborczék luxushotel-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5055c0cc-1a8b-4448-815f-d52c089ef5ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Golden Globe-ra jelölt színésznő egy 1994-es incidenst hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A Golden Globe-ra jelölt színésznő egy 1994-es incidenst hozott nyilvánosságra.","id":"20191218_Charlize_Theron_allitja_hires_rendezo_zaklatta_szexualisan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5055c0cc-1a8b-4448-815f-d52c089ef5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49dde2a-305d-4c06-a2b1-e1ad6f134b8d","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Charlize_Theron_allitja_hires_rendezo_zaklatta_szexualisan","timestamp":"2019. december. 18. 10:20","title":"Charlize Theron állítja, híres rendező zaklatta szexuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]