„Nem a test a legfontosabb, hanem a világlátás” – ideológiai alapú magyar társkereső indult, háttérben egy ismerős névvel

Kevés dolog osztja meg úgy a magyarokat, mint a politika, ami most már a társkeresőbizniszre is kihat. Erre épít legalábbis a JobbRandi és a BalRandi, amelyet ugyanaz a cég üzemeltet, a háttérben pedig egy visszás társkeresőiről ismerős név sejlik fel. A két randioldal a politikai hovatartozást, Gyurcsány Ferencet és a homofóbiát is mozgósítja, hogy partnert találjon a felhasználóknak.