[{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is született Márki-Zay Péter perében. Mindkét eljárás a szegedi bíróságokat érinti, a polgármesterek, igaz, más-más ügyekben, de eltérően a vélekednek az igazságszolgáltatásról.","shortLead":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is...","id":"20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e426f-4580-4db4-80db-731a50c5fc14","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","timestamp":"2019. december. 21. 08:41","title":"Botka László a Szegedi Törvényszékre zúduló össztűzről: A legsötétebb diktatúrát idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a2414-b067-4f68-a0d2-71e7e52dd3f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Ami Theresa May-nek nem sikerült, az utódjának, Boris Johnsonnak igen: 124 fős többséggel átment a brit parlament alsóházán az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének alapelveit rögzítő javaslat. Januárban jöhet a Brexit, utána pedig nagyon kemény tárgyalások.","shortLead":"Ami Theresa May-nek nem sikerült, az utódjának, Boris Johnsonnak igen: 124 fős többséggel átment a brit parlament...","id":"20191220_brexit_szavazas_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f65a2414-b067-4f68-a0d2-71e7e52dd3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d51ff42-e208-47b6-b082-8553d6ca82b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_brexit_szavazas_brit_parlament","timestamp":"2019. december. 20. 15:33","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, január 31-én jöhet a kilépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudták megmenteni.","shortLead":"Nem tudták megmenteni.","id":"20191220_Ongyilkos_lett_az_Ujpalotan_elfogott_fegyveres_szokeveny_a_bortonben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ecd884-8d19-4855-b513-0ae964fbdab9","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ongyilkos_lett_az_Ujpalotan_elfogott_fegyveres_szokeveny_a_bortonben","timestamp":"2019. december. 20. 10:34","title":"Öngyilkos lett az Újpalotán elfogott fegyveres szökevény a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Grandcasino bevétele tesz egy kanyart Curacao szigetén.","shortLead":"A Grandcasino bevétele tesz egy kanyart Curacao szigetén.","id":"20191220_Allami_kaszinoengedely_karibi_offshore_hatterrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d87f3c-165d-450d-8452-cee9dbf6b8f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_Allami_kaszinoengedely_karibi_offshore_hatterrel","timestamp":"2019. december. 20. 08:43","title":"Állami kaszinóengedély, karibi offshore háttérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251467cc-379b-4c58-9f8f-f782e91b54b3","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszusban is gombnyomógépek ülnek, mint nálunk. ","shortLead":"Az amerikai kongresszusban is gombnyomógépek ülnek, mint nálunk. ","id":"20191221_A_parttal_a_neppel_egy_a_micsodank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=251467cc-379b-4c58-9f8f-f782e91b54b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1138d3-f2fe-4c51-b8d2-a6bb2eae21ea","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_parttal_a_neppel_egy_a_micsodank","timestamp":"2019. december. 21. 08:57","title":"Révész: A párttal a néppel egy a... micsodánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy egy csoportos chat valamennyi beszélgetési előzménye eltűnik. Nos éppen ezt okozhatja egy súlyos biztonsági rés, amit azóta már befoltoztak, azaz nem árt frissíteni az appot.","shortLead":"Képzelje el, hogy egy csoportos chat valamennyi beszélgetési előzménye eltűnik. Nos éppen ezt okozhatja egy súlyos...","id":"20191220_sulyos_hiba_whatsapp_csoportos_chat_eltunt_uzenetek_elozmeny_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3c1e5-cb43-4f52-aa33-e25145cddffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_sulyos_hiba_whatsapp_csoportos_chat_eltunt_uzenetek_elozmeny_torles","timestamp":"2019. december. 20. 10:03","title":"Újabb súlyos hibát találtak a WhatsAppban, érdemes frissíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcc0399-d899-452e-b510-ba5368fe6e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai 10 órán át tesztelték, hogy hogyan képes mozogni a marsjáró, ami 2021-ben érkezhet el a vörös bolygóra. A jelek szerint nagyon jól.","shortLead":"A NASA tudósai 10 órán át tesztelték, hogy hogyan képes mozogni a marsjáró, ami 2021-ben érkezhet el a vörös bolygóra...","id":"20191219_nasa_mars_2020_marsjaro_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dcc0399-d899-452e-b510-ba5368fe6e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28ab117-6405-4ba2-8e7b-b718b89bde9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_nasa_mars_2020_marsjaro_teszt","timestamp":"2019. december. 19. 18:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett a NASA új marsjárójának tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az Everton bejelentette: Carlo Ancelotti a labdarúgó Premier League-ben 16. helyezett csapat új edzője.","shortLead":"Az Everton bejelentette: Carlo Ancelotti a labdarúgó Premier League-ben 16. helyezett csapat új edzője.","id":"20191221_Ancelotti_az_Everton_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585733d5-5b1f-4140-a1c1-d449711f0ff3","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Ancelotti_az_Everton_uj_edzoje","timestamp":"2019. december. 21. 13:09","title":"Ancelotti az Everton új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]