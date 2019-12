Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megfejtették a pisai ferde torony titkát: megtalálták az építője nevét. A toszkán város jelképének számító, megdőlt tornyot 13. század utolsó negyedében, az építés első fázisában Bonanno Pisano építész tervezte.\r

\r

","shortLead":"Megfejtették a pisai ferde torony titkát: megtalálták az építője nevét. A toszkán város jelképének számító, megdőlt...","id":"20191219_Ketszaz_evig_epult_megis_ferde_lett__kiderult_ki_epitette_a_pisai_tornyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea1f13b-1fcb-4a7e-ba07-28867b11be0b","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Ketszaz_evig_epult_megis_ferde_lett__kiderult_ki_epitette_a_pisai_tornyot","timestamp":"2019. december. 19. 10:05","title":"Kétszáz évig épült, mégis ferde lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűsíthetik a tagdíjak rendszerét az agrárkamaránál, de ez sokak számára nagy emelést jelentene.","shortLead":"Egyszerűsíthetik a tagdíjak rendszerét az agrárkamaránál, de ez sokak számára nagy emelést jelentene.","id":"20191218_Mfor_Megduplaznak_a_gazdak_kamarai_tagdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc49ef9d-b657-4f79-a201-dcd0f71c82fd","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Mfor_Megduplaznak_a_gazdak_kamarai_tagdijat","timestamp":"2019. december. 18. 09:14","title":"Mfor: Megdupláznák a gazdák kamarai tagdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott valami.","shortLead":"Ezúttal nem az orvoshiány jelenti a problémát a sürgősségi ellátásban, hanem az, hogy majdnem mindenhol elromlott...","id":"20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173e093a-229c-4464-b301-927bc0a709fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74656f0f-c10f-45d8-9d5e-2f6a53e56596","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kunetz_zsombor_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 17. 11:15","title":"Kunetz Zsombor: Négyből csak egy sürgősségi fogad többszörösen sérült betegeket ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója. A bank új reklámjait és kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group kreatív igazgatója szerint a piac változásait a pénzintézetek kommunikációja is követte. A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése. Páros interjúnk.","shortLead":"Nem csak a számok döntenek, amikor valaki hitelt vesz fel, sokat számít a kiszolgálás minősége és a gyorsaság is mondja...","id":"20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9e0d60-3cc4-4128-8802-6011cd6f2260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a77624-7f88-4ec2-b1d1-57933df73843","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191217_republicgroup_raiffeisen_penzintezet_kommunikacio","timestamp":"2019. december. 17. 11:30","title":"\"A reklámzajban felértékelődik a nyugalom érzése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző Orbán-kormány Miniszterelnökségét vezető miniszter szerint elsősorban a fiatalokat kell megszólítaniuk.","shortLead":"Az előző Orbán-kormány Miniszterelnökségét vezető miniszter szerint elsősorban a fiatalokat kell megszólítaniuk.","id":"20191218_Lazar_Janos_Valtozasokra_van_szukseg_a_Fideszben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e0054-d5f6-48d2-828b-f0318d9fc8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Lazar_Janos_Valtozasokra_van_szukseg_a_Fideszben","timestamp":"2019. december. 18. 16:54","title":"Lázár János: Változásokra van szükség a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0624354b-d45b-4f53-a1ca-f22f82687a14","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégén túraautó-világkupa bajnoki címet nyert himesházai versenyző megérkezett Budapestre.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén túraautó-világkupa bajnoki címet nyert himesházai versenyző megérkezett Budapestre.","id":"20191217_hazatert_michelisz_rajongok_fogadtak_a_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0624354b-d45b-4f53-a1ca-f22f82687a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891949a2-9a53-4d9f-921f-3d2c456ca32e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_hazatert_michelisz_rajongok_fogadtak_a_repuloteren","timestamp":"2019. december. 17. 12:22","title":"Hazatért Michelisz, rajongók fogadták a repülőtéren – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 56 éves férfi munka utáni foci közben esett össze egy budai iskola udvarán.","shortLead":"Az 56 éves férfi munka utáni foci közben esett össze egy budai iskola udvarán.","id":"20191217_mentok_ujraelesztes_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81efbeae-cd71-4000-9471-164845c4e834","keywords":null,"link":"/elet/20191217_mentok_ujraelesztes_foci","timestamp":"2019. december. 17. 15:03","title":"Sporttársai mentették meg a foci közben összeesett férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35724f0-02c0-4bb1-8ac4-764a928ea4e5","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ludwig Klára 25 évvel ezelőtt, Németországból hazatérve nyitotta meg első pékségét Solymáron. Az volt a célja, hogy a magyarok ne csak a fehérkenyeret, a vizes zsömlét, a kakaós csigát és a túrós batyut ismerjék és szeressék. A küldetés sikerült, megnéztük, hogyan lett a Ludwig és Mentesi Német Pékségből Jókenyér.","shortLead":"Ludwig Klára 25 évvel ezelőtt, Németországból hazatérve nyitotta meg első pékségét Solymáron. Az volt a célja...","id":"20191217_Itt_az_a_noi_pek_aki_megszerettette_a_magyarokkal_a_rozskenyeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35724f0-02c0-4bb1-8ac4-764a928ea4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808c6ff4-da69-49be-a8e1-a05b41fef6ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Itt_az_a_noi_pek_aki_megszerettette_a_magyarokkal_a_rozskenyeret","timestamp":"2019. december. 17. 11:00","title":"A női pék, aki megszerettette a magyarokkal a rozskenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]