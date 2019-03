Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","shortLead":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","id":"20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47e4f00-54f0-48c6-ba7d-d22431fbb746","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","timestamp":"2019. március. 28. 09:12","title":"Miért raknak hatalmas víztartályba egy kigyulladt elektromos autót? – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A NAV adatai szerint duplaannyit termeltek 2018-ban a kisüzemi sörfőzdék, mint 2017-ben, de ez egy szabálymódosításnak is köszönhető. ","shortLead":"A NAV adatai szerint duplaannyit termeltek 2018-ban a kisüzemi sörfőzdék, mint 2017-ben, de ez egy szabálymódosításnak...","id":"20190327_Megduplaztak_teljesitmenyuket_a_kisuzemi_sorfozdek_de_ez_csaloka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1a07-d325-425b-8679-756b09bc834e","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Megduplaztak_teljesitmenyuket_a_kisuzemi_sorfozdek_de_ez_csaloka","timestamp":"2019. március. 27. 06:01","title":"Megduplázták teljesítményüket a kisüzemi sörfőzdék, de ez csalóka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól jöhet ez a manipulált képek elleni küzdelemben.","shortLead":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól...","id":"20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace5b0cd-7742-4dd0-8211-fe916927dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","timestamp":"2019. március. 27. 18:33","title":"Különös képkeresőt tesztel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új intézkedés szerint havi bruttó 600 ezer forintot kap Hajnal Gabriella. ","shortLead":"Az új intézkedés szerint havi bruttó 600 ezer forintot kap Hajnal Gabriella. ","id":"20190326_Megis_kap_fizetest_Kasler_uj_tantervert_felelos_biztosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4240ea88-222e-478e-89c6-e33d53efb187","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megis_kap_fizetest_Kasler_uj_tantervert_felelos_biztosa","timestamp":"2019. március. 26. 20:30","title":"Mégis kap fizetést Kásler új tantervért felelős biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette, végez velük. Az olasz belügyminiszter meleg szavakkal fejezte ki háláját.\r

\r

","shortLead":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette...","id":"20190327_Olasz_buszdrama_Salvini_a_fianak_nevezte_az_egyiptomi_migrans_fiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac425f3-8010-4f17-bbea-e76aed156f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Olasz_buszdrama_Salvini_a_fianak_nevezte_az_egyiptomi_migrans_fiut","timestamp":"2019. március. 27. 11:36","title":"Olasz buszdráma: Salvini a fiának nevezte az egyiptomi migráns fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István EP-képviselő írásbeli kérdésére válaszolt Marianne Thyssen EU-biztos. ","shortLead":"Ujhelyi István EP-képviselő írásbeli kérdésére válaszolt Marianne Thyssen EU-biztos. ","id":"20190327_Brusszel_is_aggodik_a_magyar_hajlektalanok_kriminalizacioja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ed495f-ebf1-4538-85d5-f1e36361753a","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Brusszel_is_aggodik_a_magyar_hajlektalanok_kriminalizacioja_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 16:55","title":"Brüsszel is aggódik a magyar hajléktalantörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf89ac8-6c5c-4b73-9baa-09c30366604e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament képviselői kedden kora délután megszavazták az EU új szerzői jogi irányelvet, ami a 2001-ben megalkotott elődjét váltja le. Az irányelv körül hatalmas volt a vita az elmúlt hónapokban: míg az egyik tábor szerint szükség volt erre a frissítésre, az ellenzői szerint cenzúrát hoz el.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői kedden kora délután megszavazták az EU új szerzői jogi irányelvet, ami a 2001-ben...","id":"20190326_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf89ac8-6c5c-4b73-9baa-09c30366604e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561e7ef6-8973-40cb-bd06-0263141b295f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas","timestamp":"2019. március. 26. 13:25","title":"Megszavazta az EP az új irányelvet, ami alaposan megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet is kaphatnak.","shortLead":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet...","id":"20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ca204-b2b1-4640-adc6-a0a18a9c621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","timestamp":"2019. március. 27. 10:06","title":"Megkötözte az ékszerbolti eladót, majd rázárta az ajtót a fegyveres rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]