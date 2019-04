Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Oppo nemcsak a kamerát rejtené el a jövőben a készülék keretébe. Pontosabban: nem a kamerát rejtené el oda.","shortLead":"A jelek szerint az Oppo nemcsak a kamerát rejtené el a jövőben a készülék keretébe. Pontosabban: nem a kamerát rejtené...","id":"20190405_oppo_androidos_telefon_okostelefon_pup_up_kijelzo_keretbol_elobujo_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a4acfa-ec63-453d-92b6-c214423a4793","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_oppo_androidos_telefon_okostelefon_pup_up_kijelzo_keretbol_elobujo_kijelzo","timestamp":"2019. április. 05. 13:33","title":"Nézzük, de alig hisszük el, milyen okostelefonon gondolkodik az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","shortLead":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","id":"20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8be7a-7796-4db3-9b5b-9a5660135426","keywords":null,"link":"/elet/20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","timestamp":"2019. április. 04. 19:52","title":"A papok 10 százaléka érintett – állítja a gyerekmolesztálások után kutató újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","shortLead":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","id":"20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c951e-40e4-4727-8cca-e07389e636e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2019. április. 05. 16:55","title":"Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"May újra halasztást kért. ","shortLead":"May újra halasztást kért. ","id":"20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b51c13f-288a-41aa-bc8e-048cf30cebed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c19dc32-610c-4797-96fe-3329ba60e1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_May_junius_30ig_kert_haladekot_az_Uniotol","timestamp":"2019. április. 05. 10:16","title":"Brexit: May június 30-ig kért haladékot az Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba70930-09f7-4bb5-830a-829590eb1b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izgalmas üldözésnek vetett véget a betonakadály.","shortLead":"Izgalmas üldözésnek vetett véget a betonakadály.","id":"20190404_Attorte_a_falat_az_Opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba70930-09f7-4bb5-830a-829590eb1b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768b3dc9-1d2d-497e-93d7-591ff5318558","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Attorte_a_falat_az_Opel","timestamp":"2019. április. 04. 09:51","title":"Áttörte a falat az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","shortLead":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","id":"20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb95d1f2-44f4-4ed0-8f9a-b8d96f99dde6","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","timestamp":"2019. április. 05. 16:15","title":"Évekig összejátszottak a vezető német autógyártók, hogy tovább szennyezhessék a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","shortLead":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","id":"20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903519a-7377-4ecc-883e-77ec39fe6542","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","timestamp":"2019. április. 05. 11:45","title":"Életveszélyesen megkéseltek két magyart Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott egy helyet javítva az 51. helyen áll.","shortLead":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott...","id":"20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137653a-662f-4370-958e-9fb5bf033bb2","keywords":null,"link":"/sport/20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","timestamp":"2019. április. 04. 16:18","title":"Egyetlen helyet ért a világranglistán a horvátok elleni diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]