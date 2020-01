Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","shortLead":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","id":"20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb068a-6a49-4a84-830c-9b9d0b2abe4d","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","timestamp":"2020. január. 01. 10:17","title":"Idén is sok balesetet okoztak a pirotechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","shortLead":"A gyermekgondozási díj maximális összege 225 288 forintra emelkedik. ","id":"20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5764fe46-2d45-4b44-9059-00005646109e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Januar_1tol_no_a_gyed_osszege","timestamp":"2019. december. 31. 14:38","title":"Január 1-től nő a gyed összege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c9e09c-56c7-4df5-bcbf-43c0c9004e07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint a fiú alkoholt fogyaszthatott, és korábban eltiltották a vezetéstől.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint a fiú alkoholt fogyaszthatott, és korábban eltiltották a vezetéstől.\r

","id":"20191230_Orizetbe_vettek_a_gecsei_halalos_baleset_20_eves_okozojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46c9e09c-56c7-4df5-bcbf-43c0c9004e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5609339-237b-43b0-96ba-2a87300c9b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_Orizetbe_vettek_a_gecsei_halalos_baleset_20_eves_okozojat","timestamp":"2019. december. 30. 21:14","title":"Őrizetbe vették a gecsei halálos baleset 20 éves okozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról, Trump elnök valószínűleg túléli az impeachmentet, majd harcba száll az újabb elnöki mandátum elnyeréséért. Fontos választásokat rendeznek Magyarország szomszédainál, Izraelben pedig megtartják az egy éven belüli harmadik parlamenti választást. A sportolók sem pihennek, az idén a foci-Eb – magyarországi helyszínekkel is – valamint a tokiói olimpia hozza majd leginkább lázba az országot.","shortLead":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról...","id":"20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d475fc31-787f-4bc8-87be-42e10b31f112","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","timestamp":"2020. január. 01. 07:00","title":"Orbán barátai idén is főszerepet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros írásaiból szemezgettünk.","shortLead":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros...","id":"201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c3392-20d0-48a3-8789-0386e5e66609","keywords":null,"link":"/360/201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","timestamp":"2019. december. 31. 12:30","title":"Szilveszterkor viccelünk az elmúlt évvel, csak aztán ne kelljen felébredni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két gyalogost ütöttek el egy személygépkocsival Kiskunmajsán szerdán hajnalban; egyikük a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Két gyalogost ütöttek el egy személygépkocsival Kiskunmajsán szerdán hajnalban; egyikük a helyszínen életét vesztette.","id":"20200101_Gyalogosokat_gazoltak_el_Kiskunmajsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935be29-ab1c-4ff2-94f2-a0492acfbd7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Gyalogosokat_gazoltak_el_Kiskunmajsan","timestamp":"2020. január. 01. 08:20","title":"Gyalogosokat gázoltak el Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő stadion. Termékeny évet zárt a Duma Aktuál, mi pedig összegyűjtöttük a legjobb poénokat. ","shortLead":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő...","id":"20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f0a2f-6fff-4b1d-b1fe-a81133c56eb6","keywords":null,"link":"/360/20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","timestamp":"2019. december. 31. 19:00","title":"Ferihegy áthelyezésétől Borkai Zsolt el nem mondott beszédéig - Duma Aktuál best of 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9cce8-ee68-4404-9277-2d3c719f55b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik. ","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik. ","id":"20191231_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af9cce8-ee68-4404-9277-2d3c719f55b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5504576-fd1b-41d2-8b0b-7a482dac4246","keywords":null,"link":"/360/20191231_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_4","timestamp":"2019. december. 31. 16:00","title":"A két irodalmi Nobel-díjastól az új Európai Bizottságig - 2019 külföldi krónikája / 4. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]