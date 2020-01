Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közmegegyezést, és nemzeti minimumot sürgetett Áder János a klímakérdésben, bírálta a fővárosi vezetést, megvédte a paksi bővítést, és beszélt a Mátrai Erőmű jövőjéről.","shortLead":"Közmegegyezést, és nemzeti minimumot sürgetett Áder János a klímakérdésben, bírálta a fővárosi vezetést, megvédte...","id":"20200105_Ader_Janos_elarulta_miert_nem_miondta_ki_a_klimavedelem_szot_ujevi_koszontojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbafe51e-2fe5-45c4-a161-b31aeb2e3940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3775af4b-abd0-4c5a-b394-c8a351f0cc62","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Ader_Janos_elarulta_miert_nem_miondta_ki_a_klimavedelem_szot_ujevi_koszontojeben","timestamp":"2020. január. 05. 08:23","title":"Áder János elárulta, miért nem mondta ki a klímavédelem szót újévi köszöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, hiszen a sofőr a gázolás helyszínéről is elmenekült.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, hiszen a sofőr a gázolás helyszínéről is elmenekült.","id":"20200103_A_kiskunmajsai_halalos_gazolo_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13807cae-0050-4eb6-95a7-73de6d1b0086","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_A_kiskunmajsai_halalos_gazolo_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 03. 10:55","title":"A kiskunmajsai halálos gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet a Szépművészeti Múzeumból. Most egy olasz produkció keretében dokumentumfilm készült a képrablásról: sikerült szóra bírni a már nyugdíjas korú tolvajokat, és az annak idején a nyomozásba bevont magyar és olasz hatóságiakat is. A filmet megelőző kutatómunkának köszönhetően új részletek derültek ki a műkincslopásról, de még mindig vannak elvarratlan szálak. ","shortLead":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet...","id":"20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78253d6-34ec-4f19-ac25-c2a0ad9b1e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","timestamp":"2020. január. 03. 20:00","title":"„Én nem akartam a magyaroknak ártani” – megszólaltak a Szépművészetit kirámoló tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"Windisch Judit - Domány András","category":"itthon","description":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami támogatása nincs veszélyben, a kormány eddigi működése alapján nem árt fenntartással kezelni ezt a nyilatkozatot. Sokszor és sokféleképpen sunnyogott már a kormány, a legjobb, mikor sajátjai előtt is titkol egy elképzelést. ","shortLead":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami...","id":"20200103_sunyi_jogalkotas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135304f-b277-4c00-9571-7e49b3f1343d","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_sunyi_jogalkotas","timestamp":"2020. január. 03. 12:45","title":"Hátha nem tűnik fel – így sunnyog a törvényalkotással az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki hírekre. A színházak ügye is előjött.","shortLead":"Budapest főpolgármestere hosszú Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki hírekre. A színházak ügye is előjött.","id":"20200103_karacsony_gergely_orosz_metrokocsi_rozsda_lanchid_lezarasa_turistabusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a576d5-7bd7-45a3-a999-3ec26b472a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_karacsony_gergely_orosz_metrokocsi_rozsda_lanchid_lezarasa_turistabusz","timestamp":"2020. január. 03. 18:48","title":"Karácsony a metrókocsikról: Itt az ideje egy átfogó vizsgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534ee336-8b44-44a5-8836-42267c5acfe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy digitális-analóg hibrid rendszert használnak az angolok, amelynél megmaradt a hagyományos külső tükör is. ","shortLead":"Egy digitális-analóg hibrid rendszert használnak az angolok, amelynél megmaradt a hagyományos külső tükör is. ","id":"20200103_Aston_Martin_DBS_visszapillanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534ee336-8b44-44a5-8836-42267c5acfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd73c0da-827d-49e9-9e1b-671314b9bd7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_Aston_Martin_DBS_visszapillanto","timestamp":"2020. január. 03. 18:40","title":"Nincs többé holttér a Aston Martin új visszapillantójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves K. Dánielnek korábban szintén erőszakos bűncselekmény miatt akadt dolga a rendőrséggel.","shortLead":"A 22 éves K. Dánielnek korábban szintén erőszakos bűncselekmény miatt akadt dolga a rendőrséggel.","id":"20200103_probaido_kobanyai_gyilkossag_bozotvago_k_daniel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd2bbb-4b07-4056-831d-01a6ebec0d66","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_probaido_kobanyai_gyilkossag_bozotvago_k_daniel","timestamp":"2020. január. 03. 15:52","title":"Próbaidőn volt a kőbányai gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]