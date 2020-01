Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dorosz Dávid mellett Szél Bernadett sem hagyta szó nélkül a köztársasági elnök klímavészhelyzettel kapcsolatos kijelentését.\r

","shortLead":"Dorosz Dávid mellett Szél Bernadett sem hagyta szó nélkül a köztársasági elnök klímavészhelyzettel kapcsolatos...","id":"20200105_A_fopolgarmesterhelyettes_a_szilveszteri_pezsgo_utohatasanak_szeretne_betudni_Ader_kijelenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3776ae6-c172-4e15-94f2-40f8613f7a47","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_A_fopolgarmesterhelyettes_a_szilveszteri_pezsgo_utohatasanak_szeretne_betudni_Ader_kijelenteset","timestamp":"2020. január. 05. 20:44","title":"A főpolgármester-helyettes a szilveszteri pezsgő utóhatásának szeretné betudni Áder mondatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","shortLead":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","id":"20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298d82d0-a348-438c-9558-71b3219560d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","timestamp":"2020. január. 07. 06:02","title":"Több millió forintból állapították meg: a parkokba pihenni járnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján Tamás ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján...","id":"20200106_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390af4e4-662c-46c7-9518-264e4e43b9f4","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360","timestamp":"2020. január. 06. 17:30","title":"Radar360: Orbánnak fütyültek, a Fidesznek beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","shortLead":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","id":"20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d1acee-68c4-4441-8265-ba22fee1d9a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. január. 07. 08:36","title":"Csütörtökön tart Orbán évindító sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi tapasztalatok szerint sokat javít a biztonságukon.","shortLead":"Beváltak a kalauzok által hordott testkamerák, egyre több MÁV-munkatárs kapja meg az eszközt, amely az eddigi...","id":"20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42119b8f-1166-4a10-88e6-0011348dc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466f73d5-c879-4a0a-92d7-2211e2e9733f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mav_start_kalauz_testkamera_jegyvizsgalo","timestamp":"2020. január. 06. 00:03","title":"Amikor legközelebb felszáll a vonatra, nézze csak meg azt a kis dobozt a kalauzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","shortLead":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","id":"20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b903e8-26bf-48c5-bbde-1fa7aa4a011a","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","timestamp":"2020. január. 06. 10:04","title":"Rendkívüli NATO-csúcs lesz ma a közel-keleti feszültség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter pedig arra figyelmeztette a Fehér Házat, hogy háborús bűncselekménynek számít a kulturális helyszínek elleni támadás.\r

","shortLead":"Öltönybe bújt terroristának minősítette Donald Trump amerikai elnököt az iráni távközlési miniszter, a külügyminiszter...","id":"20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5d477-9a5f-492e-95fb-b13423e658dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Irani_kulugyminiszter_a_kulturalis_helyszinek_elleni_tamadas_haborus_buncselekmeny","timestamp":"2020. január. 05. 14:15","title":"Iráni külügyminiszter: a kulturális helyszínek elleni támadás háborús bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]