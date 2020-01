Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett farmereket kártérítik.","shortLead":"Az érintett farmereket kártérítik.","id":"20200106_romania_26_ezer_diszno_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d805891c-11d7-4e86-94af-0b510a9fa84a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_romania_26_ezer_diszno_sertespestis","timestamp":"2020. január. 06. 16:26","title":"26 ezer disznót ölnek le Romániában a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a38919-aeb1-4aa0-a136-79e103f84c26","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története legrosszabb Európa-bajnoki és világbajnoki szereplését produkálta a csapat Kim Rasmussennel, akit sportszerűtlen viselkedése miatt a nemzetközi szövetség felfüggesztett. ","shortLead":"Története legrosszabb Európa-bajnoki és világbajnoki szereplését produkálta a csapat Kim Rasmussennel, akit...","id":"20200107_Menesztettek_a_magyar_noi_kezilabdavalogatott_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a38919-aeb1-4aa0-a136-79e103f84c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1365c0-be74-47b5-b6ed-a2283e2fb3f6","keywords":null,"link":"/sport/20200107_Menesztettek_a_magyar_noi_kezilabdavalogatott_kapitanyat","timestamp":"2020. január. 07. 17:25","title":"Menesztették a magyar női kézilabda-válogatott kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","shortLead":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","id":"20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7b651-00db-458e-9e08-60efe2c35257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","timestamp":"2020. január. 07. 05:21","title":"Úgy fújt a szél, hogy az áram ötödét a nap- és szélerőművek termelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai rádióteleszkópok hálózatával. Az eredmény több okból is érdekes.","shortLead":"Az eddigi legközelebbi gyors rádiókitörést és annak forrását sikerült azonosítaniuk a szakembereknek az európai...","id":"20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ca81a-440f-4aa8-acc9-31801204cfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_gyors_radiokitores_radiojel_teleszkop_ur","timestamp":"2020. január. 08. 08:39","title":"Rejtélyes, ismétlődő rádiójelek érkeztek az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin úgy tűnik, víz van.","shortLead":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin...","id":"20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ae681-c958-4156-a461-bc9f877aacd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","timestamp":"2020. január. 07. 17:12","title":"Találtak egy új, Föld-méretű bolygót, a lakható zónában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","shortLead":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","id":"20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175dd1de-52b8-489e-9056-c8edb7e3b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","timestamp":"2020. január. 07. 09:34","title":"BKV: Azért rozsdásodnak az orosz metrók, mert túl hamar szállították le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]