[{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják a csalók, hogy színészsegédeknek járó jegyeket adnak el, de ez nem igaz.","shortLead":"Azt állítják a csalók, hogy színészsegédeknek járó jegyeket adnak el, de ez nem igaz.","id":"20200111_Csalok_arulnak_hamis_jegyeket_a_Vigszinhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfd0d98-0e6a-4a7b-bc4b-3d6f324dc6a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Csalok_arulnak_hamis_jegyeket_a_Vigszinhazba","timestamp":"2020. január. 11. 09:39","title":"Csalók árulnak hamis jegyeket a Vígszínházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat legendásított szerkesztőjének nemrég megjelent terjedelmes levelezésgyűjteménye számos rejtélyre ad magyarázatot.","shortLead":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat...","id":"202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a498-0a20-422c-a713-cc7d8e668298","keywords":null,"link":"/360/202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","timestamp":"2020. január. 12. 12:00","title":"Lehull a lepel a Nyugat legendás, írógörcsös szerkesztőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki az ország több megyéjére a tartós sűrű köd miatt.","shortLead":"A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki az ország több megyéjére a tartós sűrű köd miatt.","id":"20200112_Egesz_nap_kodos_lehet_a_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed7f351-47a1-4735-805b-35f624d6d939","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Egesz_nap_kodos_lehet_a_vasarnap","timestamp":"2020. január. 12. 08:02","title":"Egész nap ködös lehet a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","shortLead":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","id":"20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4462cc-33b6-417e-be15-859468823d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","timestamp":"2020. január. 13. 05:27","title":"Oscar-díj: Ma eldől, ismét izgulhatunk-e magyar filmért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben fordultak Kásler Miklóshoz a nőgyógyászati osztály dolgozói, Polt Pétertől is válaszokat várnak.","shortLead":"Nyílt levélben fordultak Kásler Miklóshoz a nőgyógyászati osztály dolgozói, Polt Pétertől is válaszokat várnak.","id":"20200111_Jogtalan_szuleszeti_beavatkozasokkal_vadolnak_egy_borsodi_korhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef80aecd-4f16-4b52-b3a9-f5a7cd1eadec","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Jogtalan_szuleszeti_beavatkozasokkal_vadolnak_egy_borsodi_korhazat","timestamp":"2020. január. 11. 15:32","title":"Jogtalan szülészeti beavatkozásokkal vádolnak egy borsodi kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"490 millió forintot kapott az Erzsébet-programból az a két, Mészáros Lőrinchez, illetve Tiborcz Istvánhoz köthető hotel, amely kizárólag a programban részt vevők számára nyitott ki tavaly nyáron – tudta meg a hvg.hu. Erre a két szállóra rengeteg panasz érkezett, ezután próbáltuk megtudni, mekkora összeghez jutottak a működtetők. Elsőre nem adták ki az adatokat, azokat végül azután küldték el, hogy az adatvédelmi hatósághoz fordultunk.","shortLead":"490 millió forintot kapott az Erzsébet-programból az a két, Mészáros Lőrinchez, illetve Tiborcz Istvánhoz köthető...","id":"20200113_Az_Erzsebetprogramon_is_szazmilliokat_kaszalnak_Meszarosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96571e14-7813-4a0a-8599-486dabb850a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Az_Erzsebetprogramon_is_szazmilliokat_kaszalnak_Meszarosek","timestamp":"2020. január. 13. 06:30","title":"Az Erzsébet-programon is százmilliókat kaszálnak Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]