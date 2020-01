Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több jut doppingellenőrzésre is.","shortLead":"Több jut doppingellenőrzésre is.","id":"20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdd5d8e-575c-449e-9aa4-a163935384dc","keywords":null,"link":"/sport/20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","timestamp":"2020. január. 11. 15:37","title":"Egy milliárddal megtoldotta a kormány az olimpiai felkészülésre szánt keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","shortLead":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","id":"20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f68018e-b18c-47bb-9aee-96d820dc0c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2020. január. 12. 14:55","title":"Csak tavaly 47 milliárd dollár kárt okoztak Kínában a természeti katasztrófák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab1273e-8cc9-499e-9f26-33d8f128d0d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A korábbi szervezők közül egyetlen ország sem maradt, amely vállalná a Dakar-rali megrendezését, így találtak rá Szaúd-Arábiára. A verseny anyagilag még nyereséges, de akkora presztízsveszteségeket szenvedett az elmúlt évtizedben, ami nemsokára az anyagiakban is megmutatkozhat.","shortLead":"A korábbi szervezők közül egyetlen ország sem maradt, amely vállalná a Dakar-rali megrendezését, így találtak rá...","id":"20200111_dakar_rali_afrika_szaud_arabia_auto_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab1273e-8cc9-499e-9f26-33d8f128d0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85259f9b-ef00-4b89-8cce-87c19b5b5a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_dakar_rali_afrika_szaud_arabia_auto_verseny","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Nem a terroristák tették tönkre a Dakar-ralit, hanem a szervezők és a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford Mustang egy hétvégi floridai árverésen.","shortLead":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford...","id":"20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bcdd6d-6f11-4fbf-81f1-3fae038bdc48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","timestamp":"2020. január. 12. 15:20","title":"Rekordáron, 3,75 millió dollárért kelt el az igazi „Bullitt” Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben fordultak Kásler Miklóshoz a nőgyógyászati osztály dolgozói, Polt Pétertől is válaszokat várnak.","shortLead":"Nyílt levélben fordultak Kásler Miklóshoz a nőgyógyászati osztály dolgozói, Polt Pétertől is válaszokat várnak.","id":"20200111_Jogtalan_szuleszeti_beavatkozasokkal_vadolnak_egy_borsodi_korhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef80aecd-4f16-4b52-b3a9-f5a7cd1eadec","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Jogtalan_szuleszeti_beavatkozasokkal_vadolnak_egy_borsodi_korhazat","timestamp":"2020. január. 11. 15:32","title":"Jogtalan szülészeti beavatkozásokkal vádolnak egy borsodi kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715127b1-d5d7-46b0-82f1-16f97d24c1ab","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Példaértékű nemzetközi összefogás alakult ki a pusztító ausztrál bozót- és erdőtüzek megfékezésére és az áldozatok megsegítésére. De vajon tényleg adományokkal és a közösségi médián keresztül segítünk a legjobban? ","shortLead":"Példaértékű nemzetközi összefogás alakult ki a pusztító ausztrál bozót- és erdőtüzek megfékezésére és az áldozatok...","id":"20200112_ausztralia_ausztralbozottuz_adomanygujtes_klimavaltozas_fenntarthatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715127b1-d5d7-46b0-82f1-16f97d24c1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1236c767-1159-48b8-a401-6cd994e8ea9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_ausztralia_ausztralbozottuz_adomanygujtes_klimavaltozas_fenntarthatosag","timestamp":"2020. január. 12. 16:00","title":"Amikor a vész már elmúlt, akkor kezdődik az igazi katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260d8ac-8069-4959-acd6-8e539406e27a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külső szakértőkkel nézette át a miskolci városvezetés, mit örököltek, és nem örülhetnek az eredménynek.","shortLead":"Külső szakértőkkel nézette át a miskolci városvezetés, mit örököltek, és nem örülhetnek az eredménynek.","id":"20200111_A_csod_szelere_kerult_a_miskolci_onkormanyzati_holding","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7260d8ac-8069-4959-acd6-8e539406e27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c029950-20d6-4a24-bee9-f15b3185b752","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_A_csod_szelere_kerult_a_miskolci_onkormanyzati_holding","timestamp":"2020. január. 11. 12:46","title":"A csőd szélére került a miskolci önkormányzati holding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","shortLead":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","id":"20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208e363-3578-42d7-857d-2e99025164fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","timestamp":"2020. január. 11. 18:11","title":"Meghátrál a francia kormány nyugdíjügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]