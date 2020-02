Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelmi és a távközlési különadóról is egy hónap múlva hozhatja meg az ítéletet az Európai Bíróság.","shortLead":"A kiskereskedelmi és a távközlési különadóról is egy hónap múlva hozhatja meg az ítéletet az Európai Bíróság.","id":"20200204_Marciusban_donthet_az_Europai_Birosag_a_Tesco_es_a_magyar_allam_pereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652da696-f0ef-4d3f-8350-e4011222a17e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Marciusban_donthet_az_Europai_Birosag_a_Tesco_es_a_magyar_allam_pereben","timestamp":"2020. február. 04. 06:55","title":"Márciusban dönthet az Európai Bíróság a Tesco és a magyar állam perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. Az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikértük. A feldolgozott adatokból készülő sorozatunkat a kisebbik kormánypárttal kezdjük. ","shortLead":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja...","id":"20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695ae2dc-348f-42eb-b887-538ba4cc8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","timestamp":"2020. február. 04. 06:30","title":"Kultúra, csapatépítés, tanácsadás: a Fidesznél is többet költött a hetedakkora KDNP-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","shortLead":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","id":"20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3562574-e1ec-4b38-879a-e382c6889713","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","timestamp":"2020. február. 05. 11:05","title":"Saját rokonukat futtatta egy enyingi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b28a4c2-f753-4e54-ac19-e52c2ad7673f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fotók alapján 7,5 hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz képest.","shortLead":"A fotók alapján 7,5 hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz képest.","id":"20200205_Negy_ev_alatt_megduplazodott_a_kiirtott_nadasok_terulete_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b28a4c2-f753-4e54-ac19-e52c2ad7673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3f7c3-ace5-44bb-97ca-d1d20398e142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Negy_ev_alatt_megduplazodott_a_kiirtott_nadasok_terulete_a_Balatonnal","timestamp":"2020. február. 05. 20:25","title":"Négy év alatt megduplázódott a kiirtott nádasok területe a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt a hangnem. ","shortLead":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt...","id":"20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20130461-8124-4002-93fe-ef409584456e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 05. 12:06","title":"Deutsch Tamás: A felfüggesztés meghosszabbítása szerencsétlenkedő Néppárt benyomását kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9337635-8142-419f-9b96-ccee112d46d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autógyár 2019-es adózott eredménye közel 100 millió euróval csökkent 2018-hoz képest.","shortLead":"Az autógyár 2019-es adózott eredménye közel 100 millió euróval csökkent 2018-hoz képest.","id":"20200204_Tobb_autot_szallitott_Ferrari_megis_hatalmasat_zuhant_a_profitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9337635-8142-419f-9b96-ccee112d46d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944d6cd5-2859-43de-b796-3e8d2998d13f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Tobb_autot_szallitott_Ferrari_megis_hatalmasat_zuhant_a_profitja","timestamp":"2020. február. 04. 14:17","title":"Több autót szállított Ferrari, mégis hatalmasat zuhant a profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","shortLead":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","id":"20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403cae38-1e2f-4f44-bb33-78d9c822ec74","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 08:45","title":"Schmidt Mária tiltakozik Szabó István életműdíja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki a 3 milliós hitelért cserébe kifizetett 2 milliót.","shortLead":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki...","id":"20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf33ad-b34d-41a7-88ff-9750581338ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","timestamp":"2020. február. 05. 16:39","title":"Hitelért cserébe kért és kapott milliókat egy nagylaki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]