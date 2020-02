Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcffdbb9-8610-47f3-963f-bd01c26511b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Johnson kiszórta a nem elég hű embereket.","shortLead":"Johnson kiszórta a nem elég hű embereket.","id":"20200213_Valentinnapi_verengzes_a_brit_kormanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcffdbb9-8610-47f3-963f-bd01c26511b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a086dd5-cae3-45a5-b2ee-715786d75edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Valentinnapi_verengzes_a_brit_kormanyban","timestamp":"2020. február. 13. 14:23","title":"Valentin-napi „vérengzés” a brit kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Digitális Kormányzati Ügynökség \"tetszhalott\", feltehetően azért, mert a propagandaminiszter kormányban és pártban betöltött szerepe bizonytalan.","shortLead":"A Digitális Kormányzati Ügynökség \"tetszhalott\", feltehetően azért, mert a propagandaminiszter kormányban és pártban...","id":"20200214_Digitalis_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ce2b1d-7fb0-4834-965c-a88095c161a2","keywords":null,"link":"/360/20200214_Digitalis_ur","timestamp":"2020. február. 14. 11:00","title":"A Klik sorsára juthat a több mint egy éve Rogán Antalra bízott hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","shortLead":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","id":"20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99193541-bbcc-4179-bbfe-08c0fcd528e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","timestamp":"2020. február. 14. 07:54","title":"Koronavírus: a kínaiak statisztikai hibára hivatkozva csökkentették az áldozatok számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f7091-27ee-41b7-bafc-6276f638a8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátlan adatforgalmat ajándékoz Valentin-nap alkalmából ügyfeleinek a Telekom.","shortLead":"Korlátlan adatforgalmat ajándékoz Valentin-nap alkalmából ügyfeleinek a Telekom.","id":"20200214_magyar_telekom_korlatlan_net_extra_mobilinternet_valentin_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45f7091-27ee-41b7-bafc-6276f638a8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b348c3f7-f397-443a-9af0-a310931433c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_magyar_telekom_korlatlan_net_extra_mobilinternet_valentin_nap","timestamp":"2020. február. 14. 13:03","title":"Ha telekomos, most bekapcsolhatja, hogy 3 napon át korlátlan mobilnete legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem volt koronavírus a Kambodzsában veszteglő hajón, Kuna Tibor trükkös ingatlanszerzése a Várban, minden idők legmelegebb januárja. 