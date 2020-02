Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81ca705c-19ec-441d-b34b-9c5f964a29d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jégmezők olvadása miatt egyre nagyobb méreteket ölt a kannibalizmus az Északi-sarkon.","shortLead":"A jégmezők olvadása miatt egyre nagyobb méreteket ölt a kannibalizmus az Északi-sarkon.","id":"20200227_Egymast_faljak_fel_az_ehezo_jegesmedvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ca705c-19ec-441d-b34b-9c5f964a29d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614af9a4-6607-4a7a-95aa-dae0440e5e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Egymast_faljak_fel_az_ehezo_jegesmedvek","timestamp":"2020. február. 27. 20:33","title":"Egymást falják fel az éhező jegesmedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Temes megyei 38 éves nőnél és egy Máramaros megyei férfinál mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy Temes megyei 38 éves nőnél és egy Máramaros megyei férfinál mutatták ki a fertőzést.","id":"20200228_Erdelyben_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697e544-a779-436f-9702-b5b5bd0071b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Erdelyben_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 15:57","title":"Erdélyben is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás megújulását.","shortLead":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás...","id":"20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd62009d-b38d-4204-af1f-207b99647d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","timestamp":"2020. február. 28. 09:24","title":" Az egyházi iskolák tanárai is nekimentek a NAT-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek adott interjújában beszél a belső emigrációjáról, a kultúrharcról, a kollaboránsokról, Demeter Szilárdról és a Térey-ösztöndíjáról is.\r

","shortLead":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek...","id":"202009__lackfi_janos__natrol_demeter_szilardrol__kenyer_es_kaviarharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c361164-ef26-46ea-8888-b6353e1c0feb","keywords":null,"link":"/360/202009__lackfi_janos__natrol_demeter_szilardrol__kenyer_es_kaviarharc","timestamp":"2020. február. 27. 19:00","title":"Lackfi János: Agyarországban a székletet is kétfelé vágják, és ilyen- vagy olyanpárti szalaggal díszítik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatókét, vezető beosztásban dolgozókét nem.","shortLead":"Az igazgatókét, vezető beosztásban dolgozókét nem.","id":"20200227_beremeles_fkf_kozterulet_fenntarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771aaa1f-19fe-47d8-a21b-90abab7cb346","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_beremeles_fkf_kozterulet_fenntarto","timestamp":"2020. február. 27. 10:08","title":"Megemelik az FKF fizikai dolgozóinak a bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos francia apróság 4 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 50-es tempóra. ","shortLead":"A zöld rendszámos francia apróság 4 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 50-es tempóra. ","id":"20200227_megerkezett_a_tisztan_elektromos_renault_twingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a06ed0b-ac76-4a29-8089-01a1ae43176b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_megerkezett_a_tisztan_elektromos_renault_twingo","timestamp":"2020. február. 27. 11:21","title":"Megérkezett a tisztán elektromos Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját múltjával szembesül.\r

