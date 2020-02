Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9671fdbd-592e-4177-93bb-af826164938f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatói az egereken végzett kísérletek során újabb olyan tényezőre bukkantak, ami az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásához vezethet.","shortLead":"Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatói az egereken végzett kísérletek során újabb olyan tényezőre bukkantak...","id":"20200227_autizmus_spektrumzavar_ads_weizmann_tudomanyos_intezet_agykereg_kiserlet_egerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9671fdbd-592e-4177-93bb-af826164938f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e27980-64f6-4005-83c3-f20287169135","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_autizmus_spektrumzavar_ads_weizmann_tudomanyos_intezet_agykereg_kiserlet_egerek","timestamp":"2020. február. 27. 18:03","title":"Újabb kutatási eredmény ad választ arra, miért alakulhat ki az autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6c2bb4-de59-462a-95cc-b876a4eb1711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett és ütemezett rendszer-karbantartást végeznek rajtuk.","shortLead":"Tervezett és ütemezett rendszer-karbantartást végeznek rajtuk.","id":"20200228_erste_bank_tervezett_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6c2bb4-de59-462a-95cc-b876a4eb1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b336a-d779-411c-8195-e72af9be8d06","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_erste_bank_tervezett_karbantartas","timestamp":"2020. február. 28. 18:15","title":"Leállnak hétvégére az Erste elektronikus rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","shortLead":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","id":"20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d94b2-6380-4a66-a15e-bcbc00833d00","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","timestamp":"2020. február. 28. 11:05","title":"Több jogot biztosít az új EU-s jogszabály az online kereskedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3fbc3-71a4-4447-8b43-1bc81d50b6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyolc tagú társaság öt hónap alatt kétmillió forintot zsákmányolt.","shortLead":"A nyolc tagú társaság öt hónap alatt kétmillió forintot zsákmányolt.","id":"20200228_betores_rendorseg_fiatal_elkovetok_zsakmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3fbc3-71a4-4447-8b43-1bc81d50b6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971604aa-09ed-405e-bc1e-d50834b646e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_betores_rendorseg_fiatal_elkovetok_zsakmany","timestamp":"2020. február. 28. 22:17","title":"Hatvanöt üzletet rabolt ki egy tinikből álló banda Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","shortLead":"Jöjjön vissza a 2010 előtti rendszer!","id":"20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768919cb-9de1-47d9-a172-834d227118f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054aab8c-41ab-4737-b929-40358f83ab92","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Rab_gyereknek_rab_a_tanarja","timestamp":"2020. február. 27. 14:35","title":"Révész: Rab gyereknek rab a tanárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves férfi azzal védekezett, hogy csak magának készítette a felvételeket, de a bírót nem hatotta meg. ","shortLead":"A 48 éves férfi azzal védekezett, hogy csak magának készítette a felvételeket, de a bírót nem hatotta meg. ","id":"20200228_gyremekpornografia_magyar_turista_Dania_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a574e-215c-42fe-aad8-8ded94eef078","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_gyremekpornografia_magyar_turista_Dania_letartoztatas","timestamp":"2020. február. 28. 10:06","title":"Magyar turista videózott meztelen gyerekeket egy dán uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi önkormányzati cég átvilágításának részeredményeiről Kiss János, a tavaly kinevezett vezérigazgató. A vizsgálat során derült az is ki, hogy az önkormányzati cég vásárolt egy Land Rovert, majd az egyik munkatársuknak eladták 2,9 millió forintért, amit jelenleg éppen egy internetes hirdetésben a duplájáért árul a szóban forgó volt kolléga. Ez ügyben tesz az új cégvezető feljelentést.\r

\r

","shortLead":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi...","id":"20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9669f4-a544-49e4-b005-e79120dea1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. február. 28. 17:27","title":"Nonstop háború zajlik Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez a népfelség elvének megsértése\" – reagált a történtekre a Fidesz-KDNP-s Balogh László.","shortLead":"\"Ez a népfelség elvének megsértése\" – reagált a történtekre a Fidesz-KDNP-s Balogh László.","id":"20200228_nagykanizsa_fidesz_balogh_laszlo_ellenzek_tobbseg_jogkor_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11ac86b-ceda-48ac-8e38-70dac8f363fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_nagykanizsa_fidesz_balogh_laszlo_ellenzek_tobbseg_jogkor_kozgyules","timestamp":"2020. február. 28. 06:20","title":"Jogköröket vett el az ellenzéki többségű közgyűlés a fideszes polgármestertől Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]