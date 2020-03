Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testületet Tüttő Kata vezeti.","shortLead":"A testületet Tüttő Kata vezeti.","id":"20200228_Koronavirus_megalakult_a_fovarosi_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad58151-94f1-49c8-9c2b-62627cb300cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Koronavirus_megalakult_a_fovarosi_operativ_torzs","timestamp":"2020. február. 28. 20:15","title":"Koronavírus: megalakult a fővárosi operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben a Városliget miniszteri biztosa a fővárost vádolja azzal, hogy „zöldstopot” rendelt el, a kormány maga tolta ki három évvel a fapótlás és egy évvel a zöldfelület-kialakítás határidejét.\r

\r

","shortLead":"Miközben a Városliget miniszteri biztosa a fővárost vádolja azzal, hogy „zöldstopot” rendelt el, a kormány maga tolta...","id":"20200229_A_kormany_maga_halasztja_el_a_varosligeti_fapotlast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c590cfb-d034-488f-91a9-28da0e884524","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_A_kormany_maga_halasztja_el_a_varosligeti_fapotlast","timestamp":"2020. február. 29. 19:03","title":"A kormány maga halasztja el a városligeti fapótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","shortLead":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","id":"20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21586-60f9-4d5f-b914-9114f7ab034f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","timestamp":"2020. február. 28. 12:46","title":"Magyar és svéd tudósok: a kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1b11b5-fd56-44ab-a6b1-df608a1ce87f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység volt a legjelentősebb befolyásoló tényezője az ázsiai porviharnak kétezer évvel ezelőtt is – állapították meg kínai kutatók, akik a Nature Communications című folyóiratban publikálták eredményeiket.","shortLead":"Az emberi tevékenység volt a legjelentősebb befolyásoló tényezője az ázsiai porviharnak kétezer évvel ezelőtt is –...","id":"20200228_emberi_tevekenyseg_azsiai_porvihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1b11b5-fd56-44ab-a6b1-df608a1ce87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1c11b-8424-4032-9424-fbb09a240844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_emberi_tevekenyseg_azsiai_porvihar","timestamp":"2020. február. 28. 14:03","title":"Új felfedezés született a 2000 évvel ezelőtti porviharokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook, az Apple vezére egy interjúban beszélt arról, hogy a kínai hatóság által közölt számok (arról, hogy napról napra kevesebb a koronavírus-fertőzött az országban) megnyugtatók, ezért újra beindulhat a termelés a távol-keleti országban.","shortLead":"Tim Cook, az Apple vezére egy interjúban beszélt arról, hogy a kínai hatóság által közölt számok (arról, hogy napról...","id":"20200228_tim_cook_apple_kina_gyartas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f4cfba-7f36-4649-a662-7ea86641362b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_tim_cook_apple_kina_gyartas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 16:03","title":"Koronavírus: Tim Cook szerint megnyugtató a kínai helyzet, újranyitják az iPhone-gyárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6","c_author":"MTI/Reuters/Hszinhua","category":"vilag","description":"Bár messze még a béke, ennek ellenére jelentős fejleménynek nevezte az ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült Államok és az afganisztáni muszlim szélsőségesek megállapodást írtak alá Dohában, míg Donald Trump hangsúlyozta: az a cél, hogy véget érjen Amerika leghosszabb háborúja.","shortLead":"Bár messze még a béke, ennek ellenére jelentős fejleménynek nevezte az ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült...","id":"20200229_Az_ENSZ_es_Trump_is_reagalt_az_amerikaitalib_megallapodasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04c0b7-a153-4890-bbb6-49d61076fce1","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Az_ENSZ_es_Trump_is_reagalt_az_amerikaitalib_megallapodasra","timestamp":"2020. február. 29. 18:50","title":"Az ENSZ és Trump is reagált az amerikai-tálib megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákiában tájékoztató kampányba kezdenek azoknak az autósoknak a körében, akik a koronavírus-járvány által érintett országokból érkeznek. ","shortLead":"Szlovákiában tájékoztató kampányba kezdenek azoknak az autósoknak a körében, akik a koronavírus-járvány által érintett...","id":"20200228_koronavirus_jarvany_szlovakia_hatar_tajekoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce07e1f-e4dd-420e-a029-dc7881dea88e","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_koronavirus_jarvany_szlovakia_hatar_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 28. 17:54","title":"Koronavírus: megállítják az autókat a szlovák határokon péntek estétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a gazdasági célokat a járvány elleni erőfeszítések ellenére is el kell érni\" - szögezte le Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője pártértekezleten. Az ország mindent bevet, nehogy vírusos betegek ezreivel kelljen a egészségügyének megbirkóznia. \r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek, ha a koronavírus-járvány eléri az országot, szigorítani kell a megelőzésen, de \"a...","id":"20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e4b286-8199-4e07-a101-d96944443d59","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Kim_Dzsong_Un_a_koronavirusrol_a_gazdasagi_celokat_minden_aron_teljesiteni_kell","timestamp":"2020. február. 29. 08:24","title":"Kim Dzsong Un a koronavírusról: a gazdasági célokat minden áron teljesíteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]