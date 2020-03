Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista országszerte lefújta az előadásait a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt. Egyúttal azt is elárulta, hogy milyen hasznos tevékenységgel fogja elütni az időt a kényszerszabadság alatt. ","shortLead":"A humorista országszerte lefújta az előadásait a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt. Egyúttal azt...","id":"20200312_A_meghirdetett_de_elmarado_katarzisokat_potoljuk__Bodocs_Tibor_is_lefujta_a_turnejat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f5c256-7cb5-4aab-a2ff-650e55583807","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_meghirdetett_de_elmarado_katarzisokat_potoljuk__Bodocs_Tibor_is_lefujta_a_turnejat","timestamp":"2020. március. 12. 16:20","title":"„A meghirdetett, de elmaradó katarzisokat pótoljuk!” – Bödőcs Tibor is lefújta a turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","shortLead":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","id":"20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530dbac-1a9f-4de9-825a-ec9653d4f344","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","timestamp":"2020. március. 12. 09:54","title":"Kiürítik a UPC székházát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c59356a-6397-4373-9730-d7d8726963dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 8 megbetegedést jelentettek be Hupej tartományból.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 8 megbetegedést jelentettek be Hupej tartományból.","id":"20200312_Kina_bejelentette_hogy_tul_vannak_a_koronavirusjarvany_nehezen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c59356a-6397-4373-9730-d7d8726963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd259ab-0cd5-49fa-bb80-39ea70f475e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Kina_bejelentette_hogy_tul_vannak_a_koronavirusjarvany_nehezen","timestamp":"2020. március. 12. 09:39","title":"Kína bejelentette, hogy túl vannak a koronavírus-járvány nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos.","shortLead":"Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos.","id":"20200311_Koronavirussal_fertozott_a_Juventus_egyik_futballistaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04517651-c547-47ef-bc71-5e420317fd3f","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Koronavirussal_fertozott_a_Juventus_egyik_futballistaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:12","title":"Koronavírussal fertőzött a Juventus egyik futballistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a szél okozhat némi problémát az ország egyes területein.","shortLead":"Csak a szél okozhat némi problémát az ország egyes területein.","id":"20200311_Legalabb_az_idojaras_kellemes_lesz_csutortokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf4da92-adef-49e8-8163-bcd47bf3da51","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Legalabb_az_idojaras_kellemes_lesz_csutortokon","timestamp":"2020. március. 11. 19:43","title":"Legalább az időjárás kellemes lesz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b992d734-51a4-49ec-9c6c-999998995dba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos német márka leleplezte a megújult Vitót, amiből 90 kWh-s akkumulátoros változat is készül.","shortLead":"A csillagos német márka leleplezte a megújult Vitót, amiből 90 kWh-s akkumulátoros változat is készül.","id":"20200312_akar_420_kilometer_tisztan_villannyal_itt_az_uj_mercedes_vito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b992d734-51a4-49ec-9c6c-999998995dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f1c579-cb73-4b67-a739-0a78e4921218","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_akar_420_kilometer_tisztan_villannyal_itt_az_uj_mercedes_vito","timestamp":"2020. március. 12. 11:21","title":"Akár 420 kilométer tisztán villannyal: itt az új Mercedes Vito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentett be szerda délután.","shortLead":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére, amit Gulyás Gergely...","id":"20200311_Video_igy_jelentette_be_a_rendkivuli_jogrendet_Gulyas_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ce2d7-a89a-4b73-b891-e21edace1592","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Video_igy_jelentette_be_a_rendkivuli_jogrendet_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. március. 11. 15:59","title":"Videó: így jelentette be a rendkívüli jogrendet Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","shortLead":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","id":"20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ab60dc-fad2-4cec-bf33-4c94ef4c4d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","timestamp":"2020. március. 11. 18:15","title":"Orbán Viktor Moldovába utazott, részt vesz egy fórumon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]