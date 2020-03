Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni – jelentsen ez bármit is.","shortLead":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni –...","id":"20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257cc59-add7-4bf9-b6dd-62b7bf41232c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","timestamp":"2020. március. 14. 10:03","title":"Visszakapcsolták a gyártósorokat, újra beindult az iPhone-ok termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára viszont nem kaptak felmentést. ","shortLead":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára...","id":"20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008f5b1-94df-4e1a-aa7e-858ef078c318","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","timestamp":"2020. március. 13. 12:32","title":"A Toldy Gimnáziumba jár az egyik koronavírusos beteg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","shortLead":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","id":"20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ca4d9-e523-41ee-ab10-7863a5ad45a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","timestamp":"2020. március. 14. 10:26","title":"Csak hobbiból tervezték ezt az elképesztő hipersportautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik legnagyobb légitársasága felfüggeszti járatai üzemeltetését. ","shortLead":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik...","id":"20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12b599-ef8e-4344-a3e6-db66d1eba5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 13. 19:48","title":"Handelsblatt: Felfüggesztheti működését a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy Nagy-Britanniában született csecsemőnél. A baba édesanyja tüdőgyulladás miatt került kórházba, s a tesztek nála is igazolták a koronavírus jelenlétét.","shortLead":"Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy Nagy-Britanniában született csecsemőnél. A baba édesanyja tüdőgyulladás...","id":"20200314_Koronavirusfertozott_csecsemo_szuletett_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335ad4aa-168c-4073-9b19-e309180a072f","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirusfertozott_csecsemo_szuletett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 14. 11:59","title":"Koronavírus-fertőzött csecsemő született Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben kezdett szerepelni. ","shortLead":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben...","id":"20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0af5498-5d32-434b-9cda-37e1e1375cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","timestamp":"2020. március. 13. 15:45","title":"Tizenegy év börtönt kapott a pornószínész, aki megölte a nagyapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

","id":"20200314_Az_EasyJet_felfuggeszti_a_jaratmodositasi_dij_felszamitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e5a6c0-f02f-4ad2-afdd-104be221bef0","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Az_EasyJet_felfuggeszti_a_jaratmodositasi_dij_felszamitasat","timestamp":"2020. március. 14. 10:23","title":"Az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díj felszámítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]