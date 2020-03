Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c","c_author":"Kabai Fanni - Szikszai Anna","category":"kkv","description":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","shortLead":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","id":"20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0106ea-8017-40ed-b695-432cd9dfd026","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","timestamp":"2020. március. 14. 22:42","title":"Koronavírus: mi a helyzet a fitnessközpontokan és az uszodákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határellenőrzés most sem nagyon szigorú, sorra mondják le a sportversenyeket külföldön és idehaza. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határellenőrzés most sem nagyon szigorú, sorra mondják le a sportversenyeket külföldön és idehaza. Ez a hvg360...","id":"20200313_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6c3b42-9434-49cb-95ed-fc7852894be8","keywords":null,"link":"/360/20200313_Radar360","timestamp":"2020. március. 13. 17:30","title":"Radar360: Újabb betegek, újabb határzárak, új köszönés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Európa 27 országában rendeltek el részleges vagy teljes iskolabezárásokat a koronavírus-világjárvány miatt. ","shortLead":"Európa 27 országában rendeltek el részleges vagy teljes iskolabezárásokat a koronavírus-világjárvány miatt. ","id":"20200313_Europa_karantenban_terkepre_vittuk_hol_milyen_korlatozasokra_szamithat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ed5e57-a9e3-4261-ad29-bf23396ce65a","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Europa_karantenban_terkepre_vittuk_hol_milyen_korlatozasokra_szamithat","timestamp":"2020. március. 13. 17:38","title":"Európa karanténban: térképre vittük, hol milyen korlátozásokra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","id":"20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7decdc75-fe88-41a1-8ab1-fb22041df13a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","timestamp":"2020. március. 14. 18:03","title":"Autós üldözés Pilisszántónál: ötféle drogot mutattak ki a sofőrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban. Az operatív törzs ismét tájékoztat a fejleményekről. ","shortLead":"Jelenlegi állás szerint 19 koronavírussal diagnosztizált ember van Magyarországon, és 79-en vannak karanténban...","id":"20200313_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3107383-a9d6-4830-b4ee-85935b1925fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 16:25","title":"Az operatív törzs nem készül városok lezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]