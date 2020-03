Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi előírások minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek - így tudatta vasárnap a Belügyminisztérium, hogy Pintér Sándor sem kerülheti el a tesztelést, mivel a héten nála járt marokkói vízügyi miniszterről beigazolódott, hogy koronavírusos.","shortLead":"A járványügyi előírások minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek - így tudatta vasárnap a Belügyminisztérium...","id":"20200315_Pinter_Sandort_is_letesztelik_miutan_koronavirus_igazolodott_marokkoi_targyalopartnerenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a585ea-44e1-4718-a020-2e57d4ee7187","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Pinter_Sandort_is_letesztelik_miutan_koronavirus_igazolodott_marokkoi_targyalopartnerenel","timestamp":"2020. március. 15. 14:10","title":"Pintér Sándort is letesztelik, miután koronavírus igazolódott marokkói tárgyalópartnerénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","shortLead":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","id":"20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17587fa9-6be7-4f89-9488-2eb5b3713c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 13:27","title":"Önkéntes karanténba vonult a szentendrei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. Spanyolország gyakorlatilag teljes zárlat alá kerül. ","shortLead":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új...","id":"20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e4272-947a-4fdd-8c32-a3b8f8a01133","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","timestamp":"2020. március. 14. 14:50","title":"Megszülettek a spanyol válságintézkedések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 30-ra nőtt a hazánkban diagnosztizált fertőzöttek száma - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"A reggeli adatok óta Magyarországon újabb 5 magyar állampolgárnál mutattak ki új koronavírus-fertőzést (COVID-19...","id":"20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0b932-1faa-4e20-8eb6-871eec57e052","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ujabb_5_beteg__30ra_nott_a_magyar_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 20:02","title":"Újabb 5 beteg - 30-ra nőtt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak nyitva - írta szombati közleményében az LMP.\r

","shortLead":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak...","id":"20200314_Zarjak_be_a_plazakat_is__surgeti_az_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597d0b5a-78ad-4448-af81-fed73b72da2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Zarjak_be_a_plazakat_is__surgeti_az_LMP","timestamp":"2020. március. 14. 15:22","title":"Zárják be a plázákat is - sürgeti az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadasparktól kezdve a könyvtárakig minden bezár hétfőtől Szegeden, de a szülőknek két nap felkészülési idő adnak, így az óvodák és a bölcsődék csak szerdán húzzák le a rolót.","shortLead":"A vadasparktól kezdve a könyvtárakig minden bezár hétfőtől Szegeden, de a szülőknek két nap felkészülési idő adnak...","id":"20200315_ovoda_bolcsode_szeged_bezaras_botka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb85842-c10a-497e-a9bc-fb38f62319e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_ovoda_bolcsode_szeged_bezaras_botka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 12:28","title":"Szinte minden intézményt bezáratnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","shortLead":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","id":"20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f137aa6-4b29-463a-891d-d57ec2c28cf2","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","timestamp":"2020. március. 15. 18:18","title":"Von der Leyen: Meg kell védeni az egységes piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli \"az ország élete szempontjából nem szükséges nyilvános helyek\" bezárását, azaz az éttermek, bárok szórakozóhelyek, mozik vasárnaptól újabb utasításig nem nyithatnak ki. ","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli \"az ország élete...","id":"20200314_Franciaorszagban_is_szinte_minden_bezar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be34dc5d-beac-4e74-9cd5-83ff7bd87b7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Franciaorszagban_is_szinte_minden_bezar","timestamp":"2020. március. 14. 21:20","title":"Franciaországban is szinte minden bezár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]