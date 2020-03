Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","shortLead":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","id":"20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a41cbaa-0188-43c2-ad62-d572023c0252","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. március. 16. 17:23","title":"Karácsony a vírus miatti korlátozásokról: Ez nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Ami_Olaszorszagban_mukodik_az_nagyon_nem_megy_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38731c3-bf2e-490d-b5ff-3834fec02d62","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Ami_Olaszorszagban_mukodik_az_nagyon_nem_megy_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 17. 07:55","title":"Ami Olaszországban működik, az nagyon nem megy New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","shortLead":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","id":"20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02adb7-bcb9-43af-8a5f-3e7166893f70","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 19:46","title":"Idén nem lesz Survivor, a Híradó és a Fókusz lekettőzött stábbal dolgozik az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért zuhant be a nemesfém ára?","shortLead":"Miért zuhant be a nemesfém ára?","id":"20200317_Aranyar_a_melyben__a_vilagvalsag_furcsa_mellekhatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee827c-f45a-4a1f-9046-5e32cf7918c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_Aranyar_a_melyben__a_vilagvalsag_furcsa_mellekhatasa","timestamp":"2020. március. 17. 14:15","title":"Aranyár a mélyben - a világválság furcsa mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","shortLead":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","id":"20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52077c03-26fc-4ebe-abdc-119c7ca4f0ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 12:28","title":"Futva körbeviszik az olimpiai lángot, de az ünnepségeket lefújták a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a templomok nem zárnak be.","shortLead":"De a templomok nem zárnak be.","id":"20200317_Nincs_tobb_nyilvanos_mise_Magyarorszagon_de_a_templomok_nem_zarnak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0eae39-5a60-4a09-b186-3a3c7faa5b39","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nincs_tobb_nyilvanos_mise_Magyarorszagon_de_a_templomok_nem_zarnak_be","timestamp":"2020. március. 17. 12:20","title":"Nem tartanak több nyilvános misét Magyarországon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél jóval később érkeztek az élet alapkövei a Földre – állapították meg kutatók több milliárd éves kőzetek vizsgálatával. Ez azt is jelenti, hogy gyorsabban kialakulhatott az élet, mint eddig hittük.","shortLead":"Az eddig véltnél jóval később érkeztek az élet alapkövei a Földre – állapították meg kutatók több milliárd éves kőzetek...","id":"20200316_elet_kialakulasa_alkotoelemek_fold_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7de150-6c83-4bf9-9f39-6372c82dc8f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_elet_kialakulasa_alkotoelemek_fold_tortenete","timestamp":"2020. március. 16. 16:03","title":"Egészen idáig tévedhettünk a földi élet kialakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint a digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni.","id":"20200316_Maruzsa_meg_par_nap_kell_az_iskolakban_a_digitalis_oktatashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb270192-448e-453b-989b-3794ca1fff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Maruzsa_meg_par_nap_kell_az_iskolakban_a_digitalis_oktatashoz","timestamp":"2020. március. 16. 10:36","title":"Maruzsa: Még pár nap kell az iskolákban a digitális átálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]