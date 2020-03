Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket bemutató cikksorozatunk újabb részében a járványok pénzügyi hatásait, a pánikvásárlás okait és következményeit, valamint a népesedésre gyakorolt hatást vizsgáló közgazdászok munkáját mutatjuk be.","shortLead":"Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c684a-1d00-41e0-b203-65c9a3d98fe4","keywords":null,"link":"/360/20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Mi megmondtuk – gondolhatják közgazdászok a járvány hatásait elnézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente a cégvezetés.","shortLead":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente...","id":"20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e61c-17da-43b7-b043-77bcdc988b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:36","title":"Munkaidőkerettel és kollektív szabadsággal oldják meg, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárban mindenki kapjon fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének alkalmazását függeszti fel, azaz legalapvetőbb szabadságaink kerülnek zárójelbe. Ez az írás arról szól, hogy ilyen helyzetben mi lenne a teendő. Majtényi László alkotmányjogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökének véleménye.","shortLead":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének...","id":"20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f69912-946e-4662-b2ee-f5582a9b7e42","keywords":null,"link":"/velemeny/20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 18. 17:15","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott el.","shortLead":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott...","id":"20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1921f-e254-4bc4-a14a-12289b7caf36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","timestamp":"2020. március. 18. 06:41","title":"A VW egy titkos telephelyen tárolja a hibáktól hemzsegő új villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet is megújult, avagy megjavult.","shortLead":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet...","id":"20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ac609e-d562-4b2a-8dfa-f8d43622d250","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","timestamp":"2020. március. 18. 14:18","title":"Új MacBook Airt jelentett be az Apple: gyorsabb és több rajta a szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést - közölte a Fidesz. A bejelentésnek azonban nem volt hangja a videón. Frissítés: az M1 azt ígéri, hamarosan látható lesz a felvétel - reméljük, hanggal.","shortLead":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést - közölte a Fidesz. A bejelentésnek azonban nem volt hangja...","id":"20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94a0613-4ee8-4426-aaa2-24dd2301300d","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 13:35","title":"Orbán Viktor bejelentett valamit vírusügyben - csak nem lehetett hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet miatt a munkáltatóknak már nem kell 96 órával előbb szólniuk, ha módosítják a dolgozó munkaidejét. A munka törvénykönyve bármely pontjától el lehet térni. Elvileg csak közös megegyezéssel, de válságban a dolgozók nagyon kiszolgáltatottak.","shortLead":"A veszélyhelyzet miatt a munkáltatóknak már nem kell 96 órával előbb szólniuk, ha módosítják a dolgozó munkaidejét...","id":"20200319_munka_torvenykonyve_koronavirus_munkavallaloi_jogok_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d160e552-c084-4933-9ce1-e0d3eaf6c72c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munka_torvenykonyve_koronavirus_munkavallaloi_jogok_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 19. 13:00","title":"A kormány gyakorlatilag kukázta a munkavállalók jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","shortLead":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","id":"20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4fa7b0-5b6c-4538-83cb-4beee1ba690f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:50","title":"Ákos kitalálta, hogyan tudná jobbá tenni az otthoni karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]