[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg később is jönnek majd.","shortLead":"Valószínűleg később is jönnek majd.","id":"20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783c9e08-6bce-4787-80ed-f07b2540e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","timestamp":"2020. március. 23. 22:03","title":"Közel 47 ezer román tért haza a Magyarország által nyitott humanitárius folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be magánvilláikban családi klinikákat, és felvásárolják a lélegeztetőgépeket is. Közben az orvosok arra panaszkodnak, hogy a vidéki városokban nincs elég ilyen, életmentéshez használt készülék. ","shortLead":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c39c6-a8fb-4e9b-8c18-31804c88446a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 24. 13:58","title":"Dübörög a szolidaritás – az orosz milliárdosok hazaviszik a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f74ac8-e5e5-4e0c-b4e7-8e5ee92cd9b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól ismert tény, hogy a Samsung kétféle változatban, eltérő lapkakészlettel forgalmazza Galaxy telefonjait. Az egyik lapkakészletet tartalmazó telefon tulajdonosai indítottak petíciót, mert gyengébbnek érzik a chipkészletet (és így a telefonjaikat) a másik változatnál.","shortLead":"Jól ismert tény, hogy a Samsung kétféle változatban, eltérő lapkakészlettel forgalmazza Galaxy telefonjait. Az egyik...","id":"20200324_samsung_galaxy_telefonok_exynos_snapdragon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f74ac8-e5e5-4e0c-b4e7-8e5ee92cd9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149399f1-fb6d-4902-b32b-5e844b8bbbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_samsung_galaxy_telefonok_exynos_snapdragon","timestamp":"2020. március. 24. 10:33","title":"Már 20 ezer ember kéri a Samsungtól: felejtse már el az Exynos lapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","shortLead":"Több mint három percig tartott egy drónnal végigjárni a gyűjteményt. ","id":"20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dedee6d4-e8e8-415a-baa3-304e34c780a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3283-6b05-4682-bb40-91cef847ce21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Tobb_mint_1000_oldtimer","timestamp":"2020. március. 24. 15:58","title":"1400 klasszikus autót árulnak ebben az oldtimerplázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden is próbálnak segíteni, hogy ne essen kútba minden. A város az önkormányzati ingatlanban működő vendéglátók bérleti díját engedik el, ha lehúzzák a rolót a járvány miatt. A több tucat üzletben már elindultak az elbocsátások.","shortLead":"Szegeden is próbálnak segíteni, hogy ne essen kútba minden. A város az önkormányzati ingatlanban működő vendéglátók...","id":"20200323_Koronavirus_Szeged_elengedi_az_uzletek_berleti_dijat_ha_bezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8d080-7e84-4680-9838-920061a2a472","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Koronavirus_Szeged_elengedi_az_uzletek_berleti_dijat_ha_bezarnak","timestamp":"2020. március. 23. 16:05","title":"Koronavírus: Szeged elengedi az üzletek bérleti díját, ha bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha a vásárló kifizette, amit levett a polcról.","shortLead":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha...","id":"20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83fdda3-bbdb-434f-bb6f-6ae8060bdec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 23. 15:33","title":"Olyan üzlet nyílt Tokióban, ahonnan nem lehet lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miközben a hivatalosan közölt adatok alapján más országokhoz képest nálunk még mindig alacsony a koronavírussal fertőzöttek száma, az operatív törzs titokban már egy több száz férőhelyes ellátóhelyet rendeztetett be a Hungexpo területén – tudta meg a hvg.hu, miután sikerült egy fotót megszereznünk a készülő, valószínűleg járványközpontnak szánt helyszínről. Bár hétfőn Orbán Viktor a parlamentben még a kesztyűk darabszámáról is beszámolt, ezt a frissen berendezett, óriási méretű létesítményt nem említette.","shortLead":"Miközben a hivatalosan közölt adatok alapján más országokhoz képest nálunk még mindig alacsony a koronavírussal...","id":"20200324_jarvanyugyi_kozpont_hungexpo_ellatohely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b1c9e-624f-487c-9ef2-ba3a22284e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_jarvanyugyi_kozpont_hungexpo_ellatohely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:01","title":"Komoly méretű új járványügyi központot készítettek elő a Hungexpón – itt a fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]