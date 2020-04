Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","shortLead":"A kezeléshez szükséges tudást tanfolyamon kapják meg az érintettek. ","id":"20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf66e8e-4081-46de-b3cc-7aaabf3f33b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_szeged_lelegeztetogep_kezelese_hasznalata_vedono_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 10:29","title":"Lélegeztetőgépek kezelésére tanítják be a védőnőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

","shortLead":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

","id":"20200403_buszsofor_tamadas_csavarhuzo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3479ed96-205a-40e7-a85a-de1ae08527f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_buszsofor_tamadas_csavarhuzo_rendorseg","timestamp":"2020. április. 03. 17:56","title":"A rendőrségig vitte a buszsofőr a férfit, aki csavarhúzóval támadt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30-50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.","shortLead":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és...","id":"20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cfd70-8e34-4b14-9d62-060fed92c149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","timestamp":"2020. április. 02. 09:33","title":"Miért érdemes most otthon maradni? A spanyolnátha idején bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","shortLead":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc0574-eb81-4d51-9ac6-66e8e898b41f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","timestamp":"2020. április. 02. 10:27","title":"Péntekre elérheti az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok tervezése, hanem azok tervezésének tervezése.","shortLead":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok...","id":"20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06099459-14bb-4e10-8e98-68b19c4abc39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Kezdődik a kisföldalatti új járműveinek tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá.","shortLead":"Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_imre_korhaz_zarlat_ugyelet_egeszsgugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39dc5b63-f7fa-4459-a9df-c2b0b1d8b4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_imre_korhaz_zarlat_ugyelet_egeszsgugy","timestamp":"2020. április. 03. 08:55","title":"Járványügyi zárlat miatt nem ügyel a Szent Imre Kórház érsebészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja számon. Megtörve a csaknem három évszázados rekordot, a koronavírus miatt a patinás vendéglátóhely is bezárni kényszerült. ","shortLead":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja...","id":"20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4f618a-0b39-47c7-8964-826f204050a3","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","timestamp":"2020. április. 02. 15:05","title":"Bezárt a világ legrégebben nyitva tartó étterme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]