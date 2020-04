Cikkünk frissül

Hétfőn délben jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a gazdaságvédelmi akcióterv néhány elemét, ezt egészítette ki a parlamentben napirend előtti felszólalásában Gulyás Gergely miniszter. Azt mondta, a kormány a lehető legszélesebb összefogást akarja elérni - noha az elmúlt hetekben csalódniuk kellett az ellenzék miatt, most tesznek egy új kísérletet.

Gulyás szerint hosszú védekezésre kell készülni. Noha a fertőzöttek száma nő, Magyarország jól tartja magát, az eddigi járványügyi intézkedések beváltották a hozzá fűzött reményeket, a kórházak minden beteget el tudnak látni, ennek biztosítása a jövőben is fontos.

Gulyás azt mondta, a járvány nagyon súlyos hatással van az idei költségvetésre, több ezer milliárdban mérhető a kár. Ilyen helyzetben a közös teherviselés az alapelv, ennek megfelelően hozott létre a kormány egy járványügyi alapot. A legtöbbet a tárcáktól vonják el (több mint 1300 milliárdot), a központi tartalék pedig 378 milliárd forint, ami felülről nyitott.

A járványügyi alap a szolidaritásra épül, ezért csoportosítják át mától a párttámogatások felét, és veszik el az önkormányzatoktól a gépjármű-adó bevételt. A bankoktól 55 milliárdot, a multiktóé 36 milliárdot várnak. Az önkormányzatoktól elvont 34 milliárdra is kitért, azt mondta, a tiltakozásokra utalva azt mondta,

az eddigi nyilatkozatok nem mérték fel a helyzet komolyságát.

Azzal érvel, ugyanúgy 1800 milliárd jut az önkormányzatoknak, mint 10 évvel ezelőtt, csak most az oktatási feladatokat már átvette az állam, illetve kifizette az adósságaikat is. Gulyás arról is beszélt, nagyon fontos a munkahelyvédelem, ezért járul hozzá a kormány a bérekhez, illetve a 13. havi nyugdíj visszaadásával a legnehezebb helyzetben lévők előtt "tiszteleg" a kormány.

Ellenzék: semmitmondó volt Orbán bejelentése

A frakciók 2-2 percben reagálhattak Gulyás Gergely felszólalására, az ellenzék élesen bírálta Orbán Viktor bejelentését.

Jakab Péter Jobbik elnök válaszában azzal kezdett, egy dolgozó üzenetetét akarta átadni Orbánnak. Az üzenet így szólt, "vagy a vírus visz el minket, vagy az éhhalál." Jakab szerint Orbán hétfőn nem jelentett be semmit, amit ő vétkes mulasztásnak tart, a tétlenkedés ára, hogy minden nap 4 ezerrel nő a munkanélküliek száma.

"Ne fosszák ki az önkormányzatokat, ne vegyék el az emberek pénzét, ne vegyék el a védekezésre fordítható pénzt" - követelte. Jakab felsorolta, honnan lehetne ehelyett pénzt szerezni: ott van a 150 milliárdos propagandaköltés, a "Mészárosnak és a famíliának" szánt uniós pénzeket át kell csoportosítani.

Mészáros Lőrincnek most kellene belenyúlnia a saját zsebébe.

Jakab szerint a munkavállalók kieső bérének 80 százalékát meg kellene téríteni a kormánynak.

Vessenek ki Mészáros-adót

- zárta felszólalását.

Tóth Bertalan MSZP elnök "konstruktív javaslatokat" tett: azt mondta, a kormány adjon több pénzt az embereknek, senki se maradjon jövedelem és ellátás nélkül, a munkanélküli ellátás járjon megint 9 hónapig, a munkájukat elvesztők ne kapjanak kevesebbet 100 ezer forintnál. Tóth nyugdíjemelést kért, illetve több pénzt a vállalkozások számára. Létszámstopot (pontosabban kirúgási moratóriumot) szeretne a közszférában és a multiknál, ő is 80 százalékos bérkiegészítést kért a bajba került munkavállalók számára. Tóth szerint bűn, amit a kormány tesz az önkormányzatokkal.

Semmi pénzt a haveroknak, rokonoknak,

mondta Tóth, akinek elmondása szerint "most esett le a tantusz", mi volt az a cirkusz a felhatalmazási törvény körül múlt héten. Szerinte ez az egész nem szolgált mást, mint hogy most behozzanak egy olyan salátatörvényt, amivel jövedelemhez, földhez juttatja a "háttéroligarchákat".

Élesen bírálta Orbán Viktort Szabó Tímea Párbeszédes politikus is, aki szerint a semmitmondó bejelentés után Orbán nem mert bejönni. "Szégyelljék magukat" - üzente. "Mi van Mészáros Lőrinccel, Tiborcz-cal, rájuk mikor vetnek ki bármilyen adót, soha?!" Arcpirítónak tartja, hogy az egészségügyi dolgozók nettó 330 ezer forintot kapnak, ami a túlórapénzt sem fedezi. Szabó szerint nincs elég védőfelszerelés a kórházakban.

Normálisak maguk, hogy 100 ezer maszokot adományozott Szijjártó Macedóniának?!

Szabó felszólalása alatt bekiabáltak, Kövér nyugalomra intette a politikusokat.

Schmuck Erzsébet (LMP) azt mondta, a veszélyeztetett kora ellenére ment be a parlamentbe. Ő is csalódott, mert a miniszterelnök bejelentése túl általános volt, de annyit ki tudott olvasni belőle, hogy a kormány lemondott a nyugíjasokról. Azt kérdezte, mi lesz a nyugdíjasokkal jövő februárig. Azt követelte, a nyugdíjakat minél gyorsabban igazítsák az inflációhoz.

A DK-s Oláh Lajos szerint az Orbán által bejelentett csomag a reménytelenséget kínálja. "A már elbocsátottak semekkora bérpótlékot nem kapnak" - ezzel több 10 ezer embert hagy magára a kormány. Sokakat hagynak "az út szélén" azzal is, hogy nem emelték a családi pótlék összegét, a nyugdíjasok is csak egy távoli ígéretet kaptak. Nem hogy nem segítettek, de még taszítottak is rajtuk azzal, hogy az önkormányzatoktól elvettek pénzt, miközben nekik kell segíteniük az időseken. A DK is azonnali segítséget követel a nyugdíjasoknak, illetve bérpótlékot az elbocsátottaknak.

Méghogy nincs Parlament?!

A KDNP-s Vejkey Imre természtesen dicséri a kormányt, egyetért minden intézkedéssel. Nem érti, hogy az EU miért Orbán Viktorral foglalkozik a járvány helyett. Azt mondja, itthon demokrácia van, aki ennek ellenkezőjét állítja, azt a vágy vezérli, nem az igazság. Beszéde végén azt mondta, Brüsszel hamis ítéletet mond Magyarországról, és kicsit sorosozott is. Fütty és bekiabálás hallatszott, mire Kövér László házelnök figyelmeztette az ellenzékieket, hogy a szólás szabadsága létezik, a bekiabálásé viszont nem.

Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető az ellenzéken gúnyolódik nyitásként. Azt mondta, a kormány 1345+663 milliárdot csoportosított át a saját büdzséjéből a védekezéstől. A bankoktól 55, a multiktól 36, az önkormányzatoktól 34 milliárdot vonnak el, tőlük a legkevesebbet. "Ne tessenek úgy beszélni az önkormányzatokról, mintha önök lennének többségben, a kormánypártiaknak van többsége, akik nem panaszkodnak." Felhozza azt is, a szocialista kormányok elvettek egy havi bért, nyugdíjat, amit a kormány most visszaad, és pénzt ad a nyugdíjasoknak.

Jön a rendes napirend előtti kör, Szabó Tímea kezd. Azt emlegeti fel, csak a fontos törvényeket tárgyalja majd a ház, de azóta kiderült, hogy "Orbán Viktor megint hazudott." Szerinte sunyi módon kihasználva a helyzetet a kormány egy sor olyan törvényjavaslatot nyújtott be, aminek semmi köze a járványhelyzethez. Diktatúrázott a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosítása, a Liget "lebetonozása" miatt. Szégyellje magát a miniszterelnök, úgy lehet rábízni az országot, mint kecskére a káposztát - mondta Szabó. A Párbeszéd a "sunyi, diktatúrát építő törvényjavaslatok visszavonását követeli." Szabó azt mondja, nincs elég védőfelszerelés, a Tirolból hazahozott magyarokat "szélnek eresztették." Szerinte ki akarják véreztetni Budapestet és az ellenzéki vezetésű városokat. A 34 milliárdos elvonást csak az első lépésnek tartja. "Orbán most áll bosszút az ellenzéken az önkormányzati választás után."

A Párbeszéd szerint le kell állítani a Paks II. beruházást, állítsák le a győri vizi élményparkot, az atlétikai stadion építést, a Liget-projektet, a többi között ebből tudna plusz pénzhez jutni a kormány a járvány elleni védekezéshez. Az egészségügyben dolgozók bérének megduplázását, a családi pótlék és a munkanélküliségi ellátás emelését követelte.

Dömötör Csaba államtitkár először a hazugozásra reagált. Visszaidézi, hogy az ellenzék múlt héten még arról beszélt, a kormány ki akarja iktatni a parlamentet. Az, hogy most ülésezik a parlament, azt jelenti, hogy az ellenzék nem mondott igazat. Dömötör áttér arra, miben hibázott a fővárosi önkormányzat (nem volt ingyenes a parkolás, ritkították a BKV járatokat, egy idősotthonból úgy küldtek embereket a kórházba, hogy nem szóltak a koronavírus-gyanúról), az ellenzéknek is fel kell vállalni a felelősséget.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt is nagyobb béremelést akar az egészségügyi dolgozók számára, és kifogásolja, hogy az állásukat vesztetteknek nem segít a kormány, illetve az önkormányzatok érintő elvonást is. Az LMP-nek is vannak konkrét javaslatai: bevezetnék a nemzeti szolidaritási adót, a vagyonosokra vetnék ezt ki. A csillagászati osztalékadó-bevételeket is megadóztatnák. A felesleges beruházást leállítanák ők is.

Révtári Bence államtitkár válaszában először az egészségügyi dolgozóknak mond köszönetet. Majd sorolja, a plusz jutattáson kívül év elején is emelték az ápolók, szakdolgozók bérét. Az egyik legkitettebb csoport az egészségügyi dolgozóké, minden országban. Sorolja a nemzetközi adatokat, hogy a dolgozók hány százaléka lett beteg. A kormány ezért egy meghatározott rendben bocsátja a védőfelszereléseket rendelkezésre. Hosszú küzdelem lesz, az egészségügyi dolgozókat részesítik előnyben a védekezésben. Csodálja, hogy zöldpártként miért akarja a vasútépítést leállítani az LMP. Ha leállnak a beruházások, a negatív spirál tovább viszi le a gazdaságot. Adóemelést és új adók bevezetését akarja az LMP, olyat, amit az Alkotmánybíróság pár éve már elvetett. Rétvári szerint láttak már ilyet (megszorítást, adóemelést, a beruházosok leállítását), ami válsághoz vezetett. A kormány nem ezt az utat követi.

Oláh Lajos jön ismét. Arról beszél, hogy miközben a különböző országok sorra jelentették be a dolgozókat érintő segítségeket, a magyar kormány a hatalmának megerősítésével, az ellenzék lejáratásával foglalkozott. Dömötör Csaba azzal vágott vissza, Oláh nem nézte Orbán bejelentését, úgy követel lépéseket. Szerinte a DK programjából az látszik, tartósan számol a munkanélküliséggel, és sorolta, milyen hibás intézkedéseket hozott a Gyurcsány-kormány.

Tóth Bertalan következik, aki szerint jó, hogy "megfogadták a szocialisták javaslatát", és emelték az egészségügyi dolgozók bérét, azonban további munkavállalóknak adna béremelést és védőfelszerelést. A párttámogatás elvonásával egyetért, az önkormányzatok legatyásításával viszont nem. Nagy teher az önkormányzatok számára a védekezésben való részvétel, amit a kormány tesz, bűn. Ha a kormány talált 1345 milliárd forintot, akkor legalább most bebizonyosodott, hogy ez hiányzott az oktatásból, egészségügyből, szociális ellátásból. Tóth szerint a fideszes többség a sajtószabadság tiprásával, az oligarchák zsebének kitömésével van továbbra is elfoglalva. Megismétli, hogy Mészárostól, Tiborcztól, Garancsitól nem vesz el pénzt a kormány. Sok támogatást emelne az MSZP, azonnali nyugdíjemelést is követelnek. Azt is javasolják, SZÉP-kártyán lévő pénzből lehessen élelmiszert venni. Megismétli, amit a rövid felszólalásában is mondott: győzzék meg a miniszterelnököt, hogy ne a haverok zsebét tömjék.

Orbán Balázs államtitkár reagál. Azzal kezd, hogy a járványügyi védekezési intézkedések sikeresen lassították a járvány terjedését, de a számok nőnek, a járvány itt van. Egyes városokban kifejezetten nagyobb a jelenléte, mint máshol, Budapest kiemelkedik. Szeretné kérni, hogy hasson oda Karácsony Gergelynek, és a többi ellenzéki kerületi polgármesternek, hogy ne kockáztassanak emberéleteket. Az a magatartás, amit tanúsítottak, felelőtlen volt. A társas érintkezések számát csökkenteni kell, ez igaz a tömegközlekedésre is. Mikor arra lenne szükség, még jobban üzemeljen a tömegközelekdés, a járatcsökkentés miatt tömegek várakoznak. Emiatt gócpontok alakulhatnak ki. Az idősellátási kötelezettségüknek is tegyenek eleget az önkormányzatok. Az MSZP által javasolt csomagra azt mondja, az Orbán által bejelentett csomag 9 ezer milliárot tesz ki, az ellenzéki javaslatok meg sem közelítik ezt.

Stummer János jobbikos politikus arra kíváncsi, "hol van a pénz?" A választ is megadja, "maguknál, és a haverjaiknál." Bekiabálással zavarják meg Stummert, aki azt mondja, érzékenyek a fideszesek, ha a pénztárcájukról van szó. Vannak persze kivételek is, de ők is végignézték a harácsolást.

Ha elraktak a közösből, ha nem, ideje törleszteni.

A Fidesz az elmúlt 10 évben egy új nemzeti tőkésosztályt épített. A helyzet most megváltozott, milliók ülnek otthon tanácstalanul, és aggódnak a jövőjükért. "Ma Magyarországon nem az a nemzeti érdek, ami eddig volt. A szükséges pénzt a magyar tartalékból nem lehet előteremteni, külföldi hitelt pedig nem lehet felvenni. (Itt is bekiabálnak.) Ma az a nemzeti érdek, hogy a korábbi években felhalmozott vagyonokat a gazdaság talpra állítására fordítsuk."

A Fidesz-bankról se feledkezzenek meg, mikor megadóztatják a bankokat.

Orbán Balázs válaszol a felszólalásra. "Szomorú percek voltak ezek" - mondta. "Össze-vissza hadoválnak." Nincs brüsszeli új forrás - utalt vissza Jakab Péter nem sokkal korábbi felszólalására. A Jobbik javaslata így nulla forintot akar adni a családoknak. Azt is felhozta, hogy az ellenzék nem támogatta a felhatalmazási törvényt, így számos intézkedés, amelyet a Jobbik támogat, hatályát vesztette volna.