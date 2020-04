A hét közepéről szombatra halasztották a Kormányinfót. Erről tudósítunk. A tájékoztató előtt az Operatív Törzs is kamerák elé állt, arról ITT írtunk.

A hét közben a kormány beterjesztett egy olyan salátatörvény-tervezetet, aminek értelmében, ha megszavazzák, jelentős változások jönnének az élet számos területén.

Orbán Viktor pedig pénteken rádióinterjúban jelentette be, hogy:

szerdán dönt a kijárási korlátozásról és elmondta azt is, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók.

Gulyás Gergely miniszter azzal kezdte, hogy hiányoznak neki az újságírói kérdések, de a járvány miatt kénytelenek az online térben számot adni. Ő is a legfrissebb számadatokról szólt először, ezekről itt írtunk.

A költségvetésben nyitott forrás áll rendelkezésre a védekezésben, mondta el ismét. Az egészségügyi szektorban heroikus a küzdelem, amit a kormány azzal is meghálál, hogy

bruttó félmillió forintot kap valamennyi egészségügyi dolgozó, még a nyár elején.

Átszabják a költségvetést is, mindenkitől hozzájárulást várnak, közös teherviselés szükséges a járvány elleni védekezésben. Gulyás ismertette járványügyi akcióterv részleteit. Azt mondta, a kormány magán kezdte a takarékosságot, a tárcáktól 1345 milliárdot vonnak el.

Elveszik idén a párttámogatást is, ami 1,2 milliárdot jelent.

A multik elleni különadóból is a védekezést segítik majd, 36 milliárd forintra számítanak így.

A bankoktól 55 milliárd forintot várnak.

Az önkormányzatoktól a gépjárműadót vonják el a védekezéshez.

Ez összesen 663 milliárd forintot jelent. Április 15-től vagy május 1-től lépnek életbe ezek az intézkedések. A védekezésre eddig 378 milliárdot csoportosítottak át és 380 milliárdot költöttek el. Szólt arról is a tárcavezető, hogy a vasárnapi kormányülésen döntés születhet a gazdaságélénkítő tervről is, ami a rendszerváltozás óta a legnagyobb léptékű akcióterv lesz Magyarországon.

Hangsúlyozta, a védőnők megkapják a 20 százalékos béremelést.

Elmondta azt is, hogy a munkanélküliek száma harmincezerrel nőtt, naponta 4000 ember veszíti el a munkáját.

Kérdések

Az EU-s kritikákról Gulyás azt mondta, az EU velünk foglalkozik, de hazánk a válsággal, a vitákat a járvány leküzdése után kell lefolytatni.

Szóba került a visszavont javaslat, de a kormány végleg elállt attól, hogy a védelmi bizottságok megkapják a törvényességi felügyeletet. „Nem lett volna rossz javaslat” – mondta a miniszter, de elálltak ettől. Tudomásul vették a polgármesterek felől érkező jelzéseket, akik támadásként érzékelték ezt.

A fővárosi tömegközlekedésről azt mondta Gulyás, annak megszervezése Budapest feladata, nekik kell megoldaniuk, hogy ne alakuljon ott ki tömeg.

A családvédelmi intézkedéseket fenntartják, illetve eddig is hoztak meg olyan döntéseket, amivel a családokat védték – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Miért a veszélyhelyzetben nyújtották be ezt a salátatörvényt? A polgármesterekre vonatkozó, később visszavont részt azért terjesztették be, mert sok polgármester túlterjeszkedett ezen. De visszaléptek ettől. „Ez egy rendes törvényjavaslat, ez nem visszaélés” – mondta a salátatörvény többi részéről a miniszter. A kormány nem mond le arról a veszélyhelyzetben sem a jogszabálymódosítások lehetőségéről. Ahogy az emberek is dolgoznak, a parlamenti képviselők is dolgoznak – indokolta tovább Gulyás.

Miért érezték azt, hogy csatlakozniuk kell a koronavírus miatti rendkívüli intézkedéseket kritizáló uniós tagállamok kezdeményezéséhez? Mert egyetértenek a benne foglaltakkal, a magyar felhatalmazási törvényről azonban sok félreértés terjedt el. „A közleményhez csatlakozni a részünkről nem cinizmus. Jó szívvel tudunk hozzá csatlakozni.”

Lesz kötelező maszkviselés a közterületeken? Ezekről az Operatív Törzs dönt, illetve figyelembe veszik a WHO ajánlásait is, ilyen igény vagy felvetés eddig nem került elő.

Módosítanak a felhatalmazási törvényen? Akár úgy is, hogy beletesznek egy határidőt? Hozzászoktak a kormány tagjai a nemzetközi kritikákhoz, de most furcsállják, hogy a járvány alatt is ezzel vannak sokan elfoglalva. A kabinet azonban most a védekezésre összpontosít, nem az EU-s kritikákra.

Lehet majd húsvétkor locsolkodni? Mi lesz április 11- után a kijárási korlátozással? A jelenlegi szabályok szerint nem lehetne, ugyanis az nem alapos indok a lakhely elhagyására. Legfeljebb azokat locsolhatnánk meg, akikkel egy háztartásban élünk. Orbán Viktor várhatóan szerdán dönt a korlátozások jövőjéről.

Több érintett panasza alapján olykor két napot is kell várni arra, hogy a mentők kimenjenek elvégezni a tesztet. A Gulyás Gergely által korábban említett rendőröket mikor vethetik be a tesztelés felgyorsításába? Ez lapunk kérdése. A kormány szerint elegendő ennyit tesztelni? Miért? Látnák értelmét az országos tesztelésnek? Ez is. Gulyás azt mondta, radikálisan nőtt a tesztek száma az elmúlt időszakban, itt is WHO-s ajánlásokat fogalmazott meg. Illetve van egy olyan gyorsteszt-eljárás is, ami 80 százalékos bizonyosságot mutat, ami nincs benne a közölt adatokban. Ráadásul a látencia magas, a fertőzöttek jelentős része tünetmentes. Az első kérdésünkre nem kaptunk választ.

Mi lesz a Városligettel? Minden épületnek jogerős építési engedélye van, amit a Fővárosi Közgyűlés változtatási tilalma sem tud megakadályozni. „Ha akarnánk, holnap elkezdhetnénk építkezni” – mondta Gulyás. Azonban a zöldfelületekhez sem tudnak így hozzányúlni, ezért szükségesek ezek a változtatások.

Mi lesz érettségikkel? Továbbra is lapunk kérdéseit sorolják. Több forgatókönyvet is elkészített már a vonatkozó akciócsoport, de részleteket nem árult el, több mint egy hónap van még az érettségikig. Azon vannak, hogy még húsvét előtt tájékoztassanak erről.

Jelenleg hány munkanélkülire számít a kormány? Tervez-e nekik vagy a kényszerszabadságon lévőknek bármilyen pénzügyi támogatást adni? A munkanélküliekről már korábban elmondta Gulyás, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta egy hónap sem telt el, mégis 30 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Ha valaki elveszíti állását, három hónapig kap álláskeresési támogatást, a hamarosan bemutatandó kormányzati tervek pedig további segítséget nyújtanak majd ahhoz, hogy a munkahely megmaradjon, aki pedig elveszítette, újat találhasson.

Hamarosan átadnak egy mobilkórházat, minden rendelkezésre álló forrást az egészségügyre fordítanak most – mondta Gulyás.

Majd később arról beszélt, hogy soha más kormány nem költött annyit egészségügyi béremelésre, mint a mostani Orbán-kormány.

Minden egészségügyi dolgozó megkapja az 500 ezer forint bruttót – szögezte le újra a miniszter, ez összesen 70 milliárd forint kiadást jelent.

Plusz EU-s pénzt nem kapunk, csak „a nekünk eleve járó forrásokhoz könnyebben lehet hozzájutni”, mondta Gulyás ahhoz a vitához csatlakozva, ami arról szól, hogy Magyarország 2000 milliárd forintot kap az uniótól a koronavírus elleni harcra. De nyitnak egy EU-s alapot is az Európai Uniótól érkező pénzeknek, hogy nyomon lehessen követni, mennyi pénz jön Brüsszelből.

A közeledő gazdaságvédelmi akciótervről, ami Orbán szerint gigantikus lesz, Gulyás csak annyit mondott, hogy arról a miniszterelnök és Palkovics László is tesz majd bejelentés, ahogy a Magyar Nemzeti Bank is. A terv a GDP 18-22 százalékát fogja érinteni.

Az áruforgalom zavartalan. Kamionsofőrből van elég.

Lesz kijárási tilalom? Csak a gócpontokban? Ilyen terv nincs a törzs asztalán, Gulyás nem is spekulálna, a kormány „csak a feltétlenül indokolt intézkedéseket fogja meghozni.”

Az adóbevallások leadási határideje meghosszabbodhat? Mivel a NAV ezt a dokumentumot mindenkinek elkészíti, ennek határidejét nem módosítják.

85 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal.

Erős spekulációs támadás van a forinttal szemben – ezt látja Gulyás, szerinte ezért gyengül folyamatosan a forint.

Terveznek más változtatást a járványügyi adatközlésben? Sokáig nem közöltek részletes adatokat, ma már megyei fertőzöttségi adatokat és az elhunytak korát, nemét, alapbetegségeit is tudjuk. De az nem derült ki, lesz-e további változtatás ebben.

A hiteltörlesztési moratórium bármikor igénybe vehető, aki most még törleszt, később dönthet úgy, hogy nem.

Nem az első alkalommal a Kormányinfón, de Gulyás újra visszautasította azt, hogy Magyarországon kozmetikáznák a járványügyi adatokat, a fő cél az emberéletek megmentése, de nagy a látencia, sok a tünetmentes fertőzött, akiket nem tesztelnek, így nem is tudják feltünteti a statisztikákban.

Hogyan védik Orbán egészségét? Külföldi programokat nem tervez, az EU-s állam- és kormányfők online tartják a kapcsolatot. „A miniszterelnök is ugyanúgy védekezik, mint bárki más, aki nem szeretné elkapni a vírust.” Abból a szempontból nagyobb a kockázat Orbán esetében, hogy sok a személyes találkozója, de „jó egészségügyi állapotnak örvend.”

A Kormányinfó előtt ezeket a kérdéseket küldtük el: